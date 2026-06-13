Mỹ “ra đòn chí mạng”, tiêu diệt trùm ma túy tại Venezuela

Thông tin này được Tổng thống Donald Trump xác nhận với AP hôm 12-6 (giờ Mỹ), thêm rằng chiến dịch do quân đội Mỹ thực hiện.

"Những kẻ khủng bố Tren de Aragua không còn nơi ẩn náu an toàn tại Venezuela hay bất kỳ đâu. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ truy tìm những kẻ sát nhân và trùm ma túy tàn độc này ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, rồi tống chúng xuống địa ngục" – nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bài đăng kèm đoạn video không thuộc diện mật, được ghi hình từ trên cao. Hình ảnh cho thấy một tòa nhà nhỏ có mái màu xanh phát nổ sau đòn tấn công.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 11-6. Ảnh: AP

Thủ lĩnh khét tiếng của băng đảng Tren de Aragua còn được biết đến với biệt danh "Nino Guerrero". Băng đảng Tren de Aragua bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch diễn ra hồi đầu tuần, nhằm vào một cơ sở của Tren de Aragua tại Venezuela. Ông không công bố thời điểm cụ thể hoặc thông tin chi tiết về cách thức Mỹ triển khai cuộc tấn công.

"Chiến dịch khẳng định quyết tâm chung của Mỹ và Venezuela trong việc truy quét những kẻ khủng bố ma túy, không để chúng có nơi ẩn náu an toàn tại Tây bán cầu" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ viết trên mạng xã hội X.

Nhà chức trách Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận về chiến dịch phối hợp với Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng tối đa 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông trùm Guerrero Flores.

Hồi tháng 12 năm ngoái, hắn ta bị truy tố tại một tòa án liên bang ở New York - Mỹ với nhiều cáo buộc, gồm âm mưu phạm tội có tổ chức và âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố.

Theo công tố viên liên bang Jay Clayton, băng đảng Tren de Aragua đứng sau hàng loạt vụ bạo lực, tống tiền và buôn bán ma túy tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu.

Đòn tấn công mới nhất là bước đi tiếp theo trong chiến dịch mạnh tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các nhóm mà Washington gọi là "khủng bố ma túy".

Kể từ đầu tháng 9-2025, quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu nhỏ bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại vùng biển phía Đông Thái Bình Dương và biển Caribe khiến ít nhất 207 người thiệt mạng, theo AP.

Tren de Aragua hình thành hơn 10 năm trước tại 1 nhà tù khét tiếng ở bang Aragua, miền Trung Venezuela.

Băng nhóm này mở rộng hoạt động trong những năm gần đây, khi hàng triệu người Venezuela rời đất nước để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn tại các quốc gia Mỹ Latin và Mỹ.

Các binh sĩ đột kích nhà tù Tocoron, nơi hình thành băng đảng Tren de Aragua, tại Venezuela ngày 20-9-2023. Ảnh tư liệu: AP