Trùm ma túy Mexico được chôn trong quan tài mạ vàng

Một quan chức liên bang Mexico xác nhận trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho", đã được chôn hôm 2/3 tại nghĩa trang Recinto de la Paz ở Zapopan, vùng ngoại ô thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco. "El Mencho" là ông trùm băng đảng Jalisco Thế hệ Mới (CJNG) khét tiếng nhất Mexico, bị đặc nhiệm nước này tiêu diệt trong chiến dịch đột kích hôm 21/2.

Lễ tang diễn ra hôm 1/3 tại một nhà tang lễ, nơi nhiều vòng hoa lớn liên tục được chuyển đến mà không ghi tên người gửi, trong khi giới chức siết chặt an ninh. Quan tài mạ vàng của El Mencho sau đó được đưa đến nghĩa trang với vài chục người đi theo, xung quanh là sự hiện diện dày đặc của binh sĩ quân đội.

Quan tài mạ vàng của trùm ma túy Nemesio "El Mencho" Oseguera tại nghĩa trang Recinto de la Paz ở Zapopan, bang Jalisco, Mexico ngày 2/3. Ảnh: AFP

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico từ chối xác nhận nơi chôn cất cụ thể của El Mencho vì "lý do an ninh".

Đặc nhiệm Mexico bắn chết El Mencho trong cuộc đột kích hôm 21/2 vào biệt thự nghỉ dưỡng tại bang Jalisco ở miền tây nước này, sau thời gian dài theo dõi tung tích ông trùm dưới sự phối hợp với tình báo Mỹ.

Cái chết của ông ta đã châm ngòi cho làn sóng báo thù bạo lực của băng đảng tại nhiều bang Mexico. Hơn 70 người đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét cũng như các hành động bạo lực sau đó của băng đảng.

Binh sĩ Mexico hiện diện dày dặc khi xe tang đưa quan tài "El Mencho" đến nghĩa trang. Ảnh: AFP

Chính phủ Mexico cho biết các chiến dịch an ninh vẫn tiếp diễn nhằm vào những thành viên cấp cao khác của băng đảng.

Truyền thông Mỹ gọi El Mencho là trùm ma túy quyền lực nhất Mexico. Sau khi được thành lập năm 2009, băng đảng CJNG của ông ta đã trở thành một trong những tổ chức buôn ma túy bạo lực nhất nước này, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Washington liệt CJNG vào danh sách tổ chức khủng bố với cáo buộc vận chuyển cocaine, heroin, methamphetamine và fentanyl vào lãnh thổ Mỹ.

El Mencho bị tiêu diệt giữa lúc Mỹ gây sức ép để Mexico chặn dòng chảy ma túy, đặc biệt là fentanyl, vào nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, cho rằng người đồng cấp Claudia Sheinbaum chưa làm đủ để chống lại hoạt động buôn ma túy.