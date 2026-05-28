Iran nổ súng cảnh cáo các tàu cố gắng vượt eo biển Hormuz

"Sáng sớm thứ Năm (ngày 28/5, giờ địa phương), bốn tàu đã cố gắng đi qua eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Ba Tư mà không phối hợp với lực lượng an ninh chịu trách nhiệm quản lý eo biển. Các tàu này đã nhận được cảnh báo, và sau khi phớt lờ, những phát súng cảnh cáo đã được bắn về phía các con tàu, buộc chúng phải quay trở lại", Tasnim dẫn một nguồn tin quân sự cho hay.

Theo Tasnim, quân đội Mỹ sau đó đã nổ súng vào một khu vực gần thành phố cảng Bandar Abbas - nơi được cho là đã xảy ra các vụ nổ vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng quân đội Mỹ đã bắn hạ bốn máy bay không người lái (UAV) của Iran và tấn công một trạm điều khiển UAV tại Bandar Abbas, nơi được cho là đang chuẩn bị phóng chiếc UAV thứ năm.

Trong khi đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết chưa nhận được báo cáo nào về việc tàu thuyền bị tấn công trong khu vực hôm thứ Năm.

Một ngày trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz. Washington cho rằng các hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Tuy nhiên, Tehran cáo buộc đây là hành vi vi phạm thỏa thuận và cảnh báo sẽ đáp trả nếu các hành động tương tự tiếp diễn. Lực lượng Mỹ và Iran đã từng đấu súng với nhau trong thời gian ngừng bắn.

Iran nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Năm tuyên bố đã tiến hành tấn công nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ vào lúc 4h50 sáng theo giờ địa phương, để đáp trả điều mà Tehran mô tả là cuộc không kích của Mỹ gần khu vực cảng Bandar Abbas trước đó cùng ngày, Tasnim đưa tin.

IRGC không nêu rõ căn cứ bị nhắm mục tiêu nằm ở đâu, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ "hành vi gây hấn" nào cũng sẽ vấp phải phản ứng "quyết liệt hơn", đồng thời khẳng định mọi hậu quả phát sinh sẽ thuộc trách nhiệm của "bên gây hấn".

Iran tiếp tục phong toả tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB hôm thứ Tư (27/5) cho biết Tehran tiếp tục cấm tàu của "các quốc gia thù địch" qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Washington vẫn đang diễn ra.

Theo IRIB, Hải quân IRGC tuyên bố "tàu thuyền thuộc các quốc gia thù địch bị cấm đi qua eo biển Hormuz", đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia "tuân thủ yêu cầu của Tehran".

Dù xuất hiện kỳ vọng rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể giúp lưu lượng vận tải thương mại qua Hormuz tăng trở lại, Tehran dường như vẫn muốn duy trì mức độ kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tuyến hàng hải chiến lược này so với giai đoạn trước xung đột.

IRIB cho biết trong "những giờ tới" sẽ có thêm nhiều tàu đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Trước đó, IRGC tuyên bố đã có 25 tàu đi qua khu vực trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, các hệ thống theo dõi hàng hải quốc tế chưa thể xác nhận con số này, một phần do nhiều tàu khi đi qua Hormuz thường tắt thiết bị phát đáp AIS để hạn chế lộ vị trí.