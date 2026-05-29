Công an TPHCM truy nóng bắt nhóm đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự chặn xe người dân cưỡng đoạt tiền

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/5, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản. Nhóm gồm 03 đối tượng đi trên 02 xe mô tô tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là Cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua” rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

3 đối tượng bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Qua đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và đưa 3 đối tượng về làm việc gồm: Ngô Thanh Tuấn (SN 2001, hiện ngụ tại phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (SN 2008, hiện ngụ tại phường Cát Lái) và Trần Quốc Thảo (SN 2004, hiện ngụ tại phường Cát Lái).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 18 giờ ngày 27/5/2026, 3 đối tượng nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để chặn lại, giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự nhằm hù dọa, chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an phường An Khánh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.