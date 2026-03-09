Qatar chỉ trích Iran tấn công các nước Vùng Vịnh, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky News vào ngày 9/3, Thủ tướng Qatar bác bỏ các lý do mà Iran đưa ra để biện minh cho các cuộc tấn công nhằm vào Qatar và các nước khác trong khu vực. Theo ông, không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và tái khẳng định Qatar sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào.

Sau khi thủ đô Tehran (ảnh) bị Mỹ và Israel tập kích, Iran đã tấn công trả đũa vào một số quốc gia vùng Vịnh. Ảnh: AP.

“Đó là một sự phản bội, và đây đã là lần thứ hai. Vì vậy, đối với chúng tôi, cuộc tấn công này cho thấy nó đã được lên kế hoạch từ trước. Chỉ khoảng một giờ sau khi xung đột bùng phát, Qatar và một số nước vùng Vịnh khác đã bị tấn công. Qatar sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công hay cuộc chiến nào nhằm vào các nước láng giềng. Chúng tôi mong muốn khu vực này được sống trong hòa bình. Qatar cũng đã nỗ lực hỗ trợ Iran và Mỹ tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, tính toán sai lầm của Iran khi tấn công các nước vùng Vịnh đã phá hủy tất cả”, Thủ tướng Qatar nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Qatar, việc Iran tấn công các nước vùng Vịnh là một “tính toán sai lầm nghiêm trọng”, làm tổn hại lòng tin trong quan hệ giữa các bên.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Qatar cho biết sẽ ưu tiên bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo cuộc sống của người dân ít bị ảnh hưởng nhất bởi các mối đe dọa an ninh.

Thủ tướng Al Thani cũng gửi thông điệp trực tiếp tới Iran, kêu gọi Tehran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công. Dù vậy, ông khẳng định Qatar vẫn sẵn sàng duy trì đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp giảm leo thang căng thẳng, nhấn mạnh rằng Iran vẫn là quốc gia láng giềng và hai bên có mối quan hệ không thể tách rời về lâu dài.

Hôm 8/3, Iran đã phóng một loạt các tên lửa mới vào Israel và hệ thống radar và mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông, trong đó có Qatar. Hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ tăng cường tấn công vào các mục tiêu trên khi Israel tiếp tục gây sức ép lên Tehran bằng các cuộc tấn công tàn khốc.