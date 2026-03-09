Thêm một binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran

Khói bốc lên tại thành phố Riyadh (Arập Xê-út) giữa lúc chiến sự tại Trung Đông

“Đêm qua, một binh sĩ Mỹ đã qua đời do bị thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Iran trên khắp Trung Đông”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên mạng xã hội X, “Binh sĩ này bị thương nặng tại hiện trường một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở Vương quốc Arập Xê-út hôm 1-3”.

Theo thông lệ, danh tính của binh sĩ này được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi gia đình quân nhân được thông báo.

Thông tin về binh sĩ này được đưa ra một ngày sau lễ bàn giao 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tuần trước ở Kuwait. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao khác đã tham dự lễ bàn giao cùng gia đình các binh sĩ này tại Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware khi thi thể của họ được đưa về nước.

Cuộc tấn công bất ngờ đó xảy ra tại một trung tâm điều hành tạm thời ở cảng Shuaiba, Kuwait vào ngày 1-3. Cả 6 binh sĩ nêu trên đều thuộc Lữ đoàn Hậu cần 103, một đơn vị dự bị của Lục quân Mỹ đóng tại Iowa. Tổng thống Trump trước đó đã nói rằng có thể sẽ có thêm thương vong cho phía Mỹ trong cuộc chiến với Iran.