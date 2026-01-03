Mỹ nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela

"Họ sẽ sớm đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại tòa án Mỹ", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi ngày 3/1 cho biết, đề cập đến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores.

Bà Bondi cho hay ông Maduro đã bị Tòa án liên bang quận Nam ở New York truy tố tội khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 15/9/2025. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump và quân đội Mỹ vì đã "thực hiện sứ mệnh phi thường và cực kỳ thành công là bắt hai người bị cáo buộc là trùm buôn bán ma túy quốc tế".

Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Tòa án liên bang quận Nam New York truy tố ông Maduro và một số đồng minh thân cận tội khủng bố liên quan đến ma túy và nhập khẩu cocaine.

Thời điểm đó, Mỹ treo thưởng 15 triệu USD cho ai bắt được ông Maduro. Chính quyền ông Biden tiếp tục nâng mức thưởng lên 25 triệu USD, bằng số tiền Mỹ treo thưởng cho việc bắt trùm khủng bố Osama bin Laden sau vụ tấn công ngày 11/9/2001.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, ông Trump nâng mức treo thưởng lên 50 triệu USD hồi tháng 8 với cáo buộc ông Maduro là một trong những "trùm ma túy" lớn nhất thế giới đã cấu kết với các băng đảng ma túy để tuồn cocaine pha fentanyl vào Mỹ.

Mỹ không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Maduro và nhiều lần cáo buộc ông cấu kết với các băng nhóm tội phạm khét tiếng như Tren de Aragua và Sinaloa Cartel, điều mà Caracas bác bỏ.

Hiện chưa rõ vợ chồng ông Maduro ở đâu, sau khi ông Trump xác nhận lực lượng Mỹ đã bắt vợ chồng Tổng thống Maduro trong cuộc đột kích lúc rạng sáng 3/1 vào thủ đô Caracas.