Mỹ lúng túng trong xử lý 2 xung đột ở Ukraine, Gaza

Mỹ muốn cùng Trung Quốc giải quyết xung đột ở Gaza Trong phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ ngày 24-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị để ngăn chặn xung đột Hamas - Israel lan rộng. “Các thành viên của Hội đồng Bảo an và đặc biệt là các thành viên thường trực, có trách nhiệm đặc biệt trong việc ngăn chặn cuộc xung đột này lan rộng” - ông Blinken nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực không mở thêm mặt trận trong xung đột hiện nay, theo hãng tin Reuters. Ông Vương dự kiến sẽ đến Mỹ vào ngày 26-10 để hội đàm với ông Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Giới chức Mỹ mong muốn Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran và các nước khác ở Trung Đông để giúp ngăn chặn xung đột.