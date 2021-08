Mỹ lo al-Qaeda trỗi dậy ở Afghanistan

Lực lượng quốc phòng Afghanistan yếu kém do đâu? Theo Tạp chí Foreign Policy (Mỹ), Washington và các đồng minh đã chi nhiều tỉ USD để phát triển, trang bị vũ khí và huấn luyện lục quân, không quân, lực lượng biệt kích và cảnh sát của Afghanistan. Riêng Mỹ đã chi gần 83 tỉ USD cho lĩnh vực quốc phòng của quốc gia Nam Á này kể từ năm 2001. Do đó, dư luận quốc tế không khỏi bị sốc khi chứng kiến Taliban nhanh chóng kiểm soát được nhiều địa phương trong chiến dịch quân sự hiện nay. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng sai lầm không nằm ở việc cung cấp huấn luyện hoặc vũ khí cho Afghanistan. Thay vào đó, nguyên nhân xuất phát từ chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, nổi bật là nạn tham nhũng tại các Bộ Quốc phòng và Nội vụ, năng lực lãnh đạo yếu và tình trạng tư lợi ở nhiều nơi. Theo một số nguồn tin, lực lượng cảnh sát Afghanistan không được Bộ Nội vụ trả lương trong nhiều tháng dù họ được huấn luyện quân sự và chiến đấu từ các căn cứ tiền tuyến. Điều tương tự cũng xảy ra ở Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, binh sĩ và cảnh sát tại nhiều khu vực không được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống, đạn dược hoặc vũ khí. Ngoài ra, nhiều người bị điều động xa nhà nên họ bỏ vị trí để trở về bảo vệ gia đình cùng tài sản. Một cựu quan chức cấp cao Tổng cục An ninh quốc gia Afghanistan tiết lộ khoảng 5.000 thành viên rời bỏ các lực lượng an ninh nước này mỗi tháng trong lúc chỉ có 300-500 người mới được tuyển mộ.