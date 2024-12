Taliban tấn công lãnh thổ Pakistan

Lính Taliban tuần tra bằng trực thăng ở gần biên giới với Pakistan (ảnh: AFP)

Hôm 28/12, Cơ quan quốc phòng Afghanistan thông báo, các tay súng Taliban đã tấn công “một số địa điểm” bên trong nước láng giềng Pakistan. Vụ tấn công được cho là đòn đáp trả cuộc không kích của Pakistan (hôm 25/12) khiến hàng chục người thương vong ở Afghanistan.

Các cuộc tấn công được tiến hành “bên ngoài ranh giới giả định”, Taliban tuyên bố, sử dụng cụm từ ám chỉ đường biên giới tranh chấp hàng chục năm qua giữa Afghanistan và Pakistan.

“Một số địa điểm ở bên ngoài đường ranh giới giả định, đóng vai là trung tâm và là nơi ẩn náu của các phần tử xấu, đã bị tấn công. Những kẻ tổ chức và hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào Afghanistan đã bị trả đũa”, Taliban cho hay.

Khi được hỏi rằng liệu đây có phải đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Pakistan hay không, Enayatullah Khowarazmi – phát ngôn viên Cơ quan ngoại giao Afghanistan – nói:

“Chúng tôi không coi đó là lãnh thổ của Pakistan. Các địa điểm bị tấn công nằm ở phía bên kia của đường ranh giới giả định”.

Theo Reuters, trong nhiều thập kỷ, Afghanistan đã từ chối công nhận “Đường Durand” – đường biên giới giữa Afghanistan và Pakistan do Anh vạch ra từ thế kỷ 19.

Không có thông tin chi tiết về thương vong hoặc khu vực cụ thể bị Taliban tấn công trong lãnh thổ Pakistan. Bộ Ngoại giao Pakistan chưa trả lời đề nghị bình luận của Al Jazeera (báo Qatar).

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh nói với Al Jazeera rằng, một lính dân quân Pakistan đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong cuộc đấu súng xuyên biên giới với Taliban.

Trước đó, hôm 25/12, Taliban tuyên bố, các vụ không kích của quân đội Pakistan ở quận Barmal, tỉnh Paktika (biên giới phía đông Afghanistan) khiến 46 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Taliban đã thề sẽ trả đũa vụ việc.

Phía Pakistan không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ tuyên bố của Taliban.

Al Jazeera dẫn lời một quan chức quân đội (giấu tên) của Pakistan cho hay, vụ không kích do Pakistan thực hiện nhắm vào nơi ẩn náu của nhóm vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ở tỉnh Paktika. Chính phủ Pakistan xếp TTP (được cho là do Taliban hậu thuẫn) vào danh sách các tổ chức khủng bố cần bị tiêu diệt hàng đầu do các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan.

“Chúng tôi mong muốn có quan hệ tốt đẹp với họ (Afghanistan), nhưng phải ngăn chặn TTP giết hại người dân vô tội”, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói hôm 27/12.

“Đây là lằn ranh đỏ của Pakistan”, ông Sharif nói thêm.