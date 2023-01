Mỹ đột kích, tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Somalia

Chuyên gia quân sự Mỹ huấn luyện tân binh Lữ đoàn Danab, lực lượng biệt kích ưu tú Somalia

“Từ quần thể hang động miền núi ở phía Bắc Somalia, Bilal al-Sudani được cho là đã hỗ trợ sự mở rộng và các hoạt động của IS trên khắp châu Phi và ngoài châu lục này”, 1 quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sau đó xác nhận al-Sudani đã bị tiêu diệt.

“Vào ngày 25-1, theo lệnh của Tổng thống, quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch tấn công ở miền Bắc Somalia, tiêu diệt một số thành viên IS, bao gồm Bilal-al-Sudani - thủ lĩnh IS ở Somalia và là người hỗ trợ chính cho Mạng lưới toàn cầu của IS. Al-Sudani chịu trách nhiệm thúc đẩy sự hiện diện ngày càng tăng của IS ở châu Phi và tài trợ cho các hoạt động của nhóm trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Afghanistan”, Bộ trưởng Austin nói và cho biết, không có thường dân nào bị thương vong trong chiến dịch chống khủng bố này.

Một quan chức Mỹ cho hay, các lực lượng Mỹ đã chuẩn bị để bắt sống al-Sudani nhưng “phản ứng của các thế lực thù địch đối với chiến dịch đã dẫn đến cái chết của hắn ta”. Theo quan chức này, thương tích duy nhất đối với phía Mỹ trong cuộc đột kích là 1 quân nhân bị chó nghiệp vụ của quân đội Mỹ cắn.

Một quan chức khác của chính quyền Mỹ nói rằng Mỹ đã thông báo cho 2 đối tác chống khủng bố, bao gồm Chính phủ Somalia.

Việc Mỹ tiến hành chiến dịch chống IS ở Somalia là điều bất thường, nơi các hoạt động quân sự thường tập trung vào nhóm phiến quân al-Shabaab, nhóm khủng bố hoạt động mạnh ở Somalia. Cuộc tấn công diễn ra sau khi các lực lượng Mỹ giết chết 2 thủ lĩnh hàng đầu của IS trong cuộc không kích ở Syria gần cuối năm ngoái.

