Ông Trump: Ukraine đã mất lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Berlin, Đức vào ngày 15/12/2025. Ảnh: Reuters.

Tháng trước, chính quyền ông Trump đã đưa ra một khuôn khổ kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Các đề xuất này sau đó được chỉnh sửa nhiều lần, trong đó bao gồm việc Kiev từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, cũng như nhượng lãnh thổ cho Nga.

Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh, dù chưa được nêu cụ thể.

Khi được hỏi hôm thứ Hai rằng Ukraine sẽ có “động lực” gì để chấp nhận từ bỏ lãnh thổ, ông Trump cho rằng đây có thể đã là một thực tế không thể thay đổi.

“Thành thật mà nói thì họ đã mất lãnh thổ đó rồi. Ý tôi là lãnh thổ ấy đã mất”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. “Còn về các bảo đảm an ninh, chúng tôi đang làm việc để có những bảo đảm đó, nhằm ngăn xung đột bùng phát trở lại”.

Ông Trump cho biết gần đây ông đã tiến hành các cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Putin và tin rằng Nga thực sự nghiêm túc trong việc chấm dứt xung đột.

“Ở thời điểm này, Nga muốn kết thúc chuyện này. Nhưng vấn đề là có lúc họ muốn kết thúc, rồi đột nhiên lại không. Ukraine cũng vậy, có lúc muốn kết thúc, rồi lại đổi ý. Vì thế, chúng tôi phải đưa tất cả về cùng một lập trường”, ông Trump nói.

Sau cuộc gặp tại Berlin hôm thứ Hai giữa đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump, Jared Kushner với một phái đoàn Ukraine, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã có “cuộc trao đổi rất tốt”. “Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất dài và rất tích cực. Tôi nghĩ mọi việc đang tiến triển khá tốt", ông Trump nói.