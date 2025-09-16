Hàng loạt máy bay "lạc" vào khu vực có tổng thống Mỹ, F-16 phải chặn khẩn

Theo Newsweek, một tuyên bố mới đây của Không quân Mỹ cho biết vào hai ngày cuối tuần qua, có tới 6 máy bay dân dụng vi phạm Không phận Hạn chế bay tạm thời (TFR) trên thị trấn Bedminster, bang New Jersey.

Theo Mirror, đó là nơi tọa lạc câu lạc bộ golf của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng là nơi ông đã có mặt vào cuối tuần qua.

Máy bay chiến đấu F-16 - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Trong 6 vụ vi phạm có một vụ đã buộc một máy bay chiến đấu F-16 trực thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) phải ngăn chặn khẩn cấp.

Vụ việc này xảy ra vào lúc 13 giờ 55 phút chiều 13-9. Chiếc F-16 đã hành động sau khi dùng pháo sáng để thu hút sự chú ý của phi công. Không quân Mỹ cho biết pháo sáng chỉ được dùng với độ cân nhắc cao nhất, vì sự an toàn của máy bay bị chặn lẫn người ở mặt đất.

Trong các vụ vi phạm còn lại, một vụ xảy ra vào ngày 13-9 và 4 vụ vào ngày 14-9.

Các vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia cũng như sự an toàn của Tổng thống Donald Trump, khi những hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian ông lưu trú tại câu lạc bộ golf của mình .

Đã có những tiền lệ: Vào ngày 6-7, có tới 11 máy bay tư nhân vi phạm lệnh hạn chế không phạm tạm thời, cũng tại khu vực câu lạc bộ golf ở Bedminster và cũng buộc Không quân Mỹ huy động chiến đấu cơ F-16 chặn lại.

Tuyên bố mới của Không quân Mỹ cũng nhắc nhở các phi công hàng không dân dụng rằng các quy trình TFR là bắt buộc. Để tránh vi phạm, phi công cần kiểm tra tất cả Thông báo cho phi công (NOTAM) của Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) trước mỗi chuyến bay.