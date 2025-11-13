Mỹ điều khí tài đến Caribe, Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động

(Ảnh: Anadolu)

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez thông báo, gần 200.000 quân nhân đã được huy động và đặt trong tình trạng “sẵn sàng hoạt động hoàn toàn”, với các lực lượng trên bộ, trên không, hải quân và lực lượng dự bị được lệnh tiến hành các cuộc tập trận cho đến hết ngày 12/11 để đảm bảo khả năng phòng thủ của đất nước.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford và ba tàu chiến hộ tống đã tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ kiểm soát. Khu vực này được Lầu Năm Góc xác định là bao trùm hầu hết châu Mỹ Latinh và Caribe.

USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ - với khoảng 4.000 thủy thủ trên tàu, đã được tái triển khai từ vùng biển châu Âu đến châu Mỹ Latinh như một phần của sứ mệnh “loại bỏ hoạt động buôn bán ma túy”. Sự xuất hiện của con tàu này được cho là đã tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực Caribe lên khoảng 15.000 binh sĩ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho lực lượng hải quân tiến vào khu vực này hồi tháng trước, và ám chỉ rằng ông có thể cho phép tấn công Venezuela. Theo các phương tiện truyền thông, kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc tấn công vào các tàu nhỏ ở vùng biển quốc tế mà họ cho rằng được những kẻ buôn lậu ma túy sử dụng, khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma tuý, cáo buộc Washington “bịa đặt một cuộc chiến tranh mới” trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tiếp tục mở rộng hoạt động. Hôm 12/11, ông Maduro đăng những bức ảnh về cuộc tập trận quân sự của Venezuela lên mạng xã hội, tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trên mọi địa hình và trong mọi trường hợp”.

Reuters, trích dẫn các tài liệu về kế hoạch của Venezuela, đã hé lộ phản ứng của nước này cũng dự tính sử dụng chiến thuật kiểu du kích để chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên không hoặc trên bộ nào của Mỹ.