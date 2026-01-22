Mỹ chính thức rời Tổ chức Y tế thế giới

Quyết định rút Mỹ khỏi WHO được Tổng thống Donald Trump đưa ra ngay ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai thông qua sắc lệnh hành pháp ký ngày 22/01/2025. Theo quy định pháp luật Mỹ, việc rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực sau một năm và nước này phải hoàn tất mọi nghĩa vụ tài chính.

Ảnh minh họa: Reuters

Hiện Mỹ vẫn nợ mức phí đóng góp trị giá 260 triệu USD cho hai năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/1 cho biết WHO đã thất bại trong kiểm soát và chia sẻ thông tin y tế, gây thiệt hại kinh tế lớn cho Mỹ, do đó Tổng thống Trump với quyền hạn của mình đã dừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ tài chính cho tổ chức này.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc rút lại quyết định, nhấn mạnh việc Mỹ rời WHO là “mất mát cho cả Mỹ và thế giới”. Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates - người đứng đầu và tài trợ cho nhiều sáng kiến về y tế toàn cầu nhận định khả năng Mỹ quay lại WHO trong ngắn hạn là rất thấp.

Việc Mỹ rút lui và dừng cung cấp hỗ trợ tài chính đã đẩy WHO vào khủng hoảng ngân sách, buộc tổ chức này phải cắt giảm mạnh nhân sự và thu hẹp hoạt động, làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu trong tương lai.