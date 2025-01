Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới: WHO lên tiếng

Ông Trump ký hàng loạt sắc lệnh vào ngày đầu tiên nhậm chức (ảnh: EPA)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 21/1, Tarik Jasarevic – người phát ngôn của WHO – cho biết, tổ chức này “lấy làm tiếc” về quyết định của ông Trump.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ xem xét lại quyết định và chúng tôi thực sự hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng vì lợi ích của tất cả, không chỉ vì người dân Mỹ mà còn cho toàn thế giới”, ông Tarik Jasarevic nói.

Trong tuyên bố chính thức cùng ngày, do Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – đăng tải, Tổ chức Y tế Thế giới hy vọng ông Trump sẽ xem xét lại quyết định.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới”, tuyên bố nêu.

Theo WHO, tổ chức này “đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của người dân trên toàn thế giới, trong đó có cả người dân Mỹ. Bằng cách giải quyết tận gốc rễ các nguyên nhân gây ra dịch bệnh, xây dựng hệ thống y tế vững mạnh, phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe, bao gồm cả các đợt bùng phát dịch bệnh ở những nơi hẻo lánh, nguy hiểm mà ít người dám tiếp cận”.

WHO cũng lưu ý rằng, Mỹ là thành viên sáng lập của tổ chức này vào năm 1948 và có đóng góp to lớn.

“Một lần nữa, chúng tôi hy vọng Mỹ xem xét lại quyết định và mong muốn duy trì mối quan hệ đối tác giữa Mỹ - WHO, vì lợi ích sức khỏe và phúc lợi của hàng triệu người trên toàn cầu”, WHO cho biết.

Trước đó, hôm 20/1, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về việc rút Mỹ khỏi WHO. Tổng thống Mỹ cáo buộc WHO “xử lý sai đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu khác”.

Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus (ảnh: CNN)

Tác động lớn

Rút Mỹ khỏi WHO là một trong những sắc lệnh gây tác động lớn nhất của ông Trump trong ngày đầu nhậm chức, theo Reuters.

Mỹ đóng góp khoảng 18% kinh phí hoạt động cho WHO – tổ chức đang gặp khó khăn về tài chính cho các trường hợp khẩn cấp ở Dải Gaza và Ukraine. Ngân sách giai đoạn 2024 – 2025 của WHO là hơn 6,8 tỷ USD.

Theo WHO, Mỹ đã tài trợ 75% kinh phí cho chương trình phòng chống HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác mà Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện. Hơn 50% kinh phí cho chương trình phòng chống bệnh lao phổi của WHO cũng do Mỹ tài trợ.

Theo Reuters, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO.

Hôm 21/1, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho biết, Đức sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump xem xét lại quyết định rút Mỹ khỏi WHO.

“Đó là một đòn giáng nghiêm trọng vào cuộc chiến chống lại tình trạng khủng hoảng sức khỏe toàn cầu”, ông Lauterbach nói về quyết định của ông Trump.

“Nếu không có tài trợ của Mỹ, WHO sẽ gặp nhiều khó khăn khi giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh lây lan hoặc gặp phải thảm họa môi trường. Nhiều chương trình cứu trợ nạn đói, xung đột, thiên tai được chi trả bằng tiền các khoản tiền này”, ông Lauterbach nói.

“Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump xem xét lại”, ông Lauterbach nói thêm.