Mỹ chính thức có sân bay đầu tiên đặt theo tên Tổng thống Trump

Kể từ ngày 9/7, Sân bay Quốc tế Palm Beach tại bang Florida (Mỹ) chính thức mang tên gọi mới là Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử xứ cờ hoa, một cảng hàng không được đặt theo tên của một tổng thống đương nhiệm.

Quyết định đổi tên sân bay được thực hiện dựa trên một đạo luật do Thống đốc bang Florida Ron DeSantis ký ban hành vào tháng 3 năm nay. Dự kiến, toàn bộ dự án thay thế hệ thống biển báo, đồng bộ nhận diện thương hiệu cũng như cập nhật lại các tài liệu hướng dẫn hành khách sẽ tiêu tốn khoảng 5,5 triệu USD.

Trong tổng số kinh phí này, chính quyền bang Florida hỗ trợ một nửa (tương đương 2,75 triệu USD), phần còn lại sẽ do quỹ vận hành và chương trình cải tạo sẵn có của sân bay tự chi trả. Điều đặc biệt ý nghĩa là quá trình chuyển đổi này hoàn toàn không sử dụng đến tiền thuế của người dân địa phương.

Biển báo chào đón du khách đến Sân bay Quốc tế Palm Beach được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump từ ngày 9/7. Ảnh: Greg Lovett/Palm Beach Post

Về khía cạnh kỹ thuật, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã nhanh chóng cập nhật mã định danh phục vụ công tác điều hành bay từ PBI sang DJT. Tuy nhiên, để đảm bảo lộ trình thông suốt và không gây xáo trộn cho hành khách, mã cũ PBI vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng trong các quá trình đặt vé, tra cứu thông tin chuyến bay và làm thủ tục hành chính cho đến hết ngày 18/8 năm nay.

Sau thời hạn này, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) mới chính thức đồng bộ mã mới DJT trên toàn bộ hệ thống hàng không toàn cầu, theo đề xuất trước đó từ các hãng hàng không lớn đang khai thác tại đây như Delta, United, American, JetBlue và Southwest.

Việc thay đổi mã sân bay gồm 3 chữ cái vốn là tiền lệ vô cùng hiếm hoi trong ngành hàng không, thông thường chỉ được phê duyệt khi có lý do an toàn bay rõ ràng. Tuy nhiên, lần thay đổi này được IATA thông qua theo nguyện vọng của các hãng bay.

Ban quản lý sân bay cũng khẳng định việc đổi tên lần này thuần túy mang tính chất thương hiệu, hoàn toàn không làm thay đổi quyền sở hữu, phương thức vận hành hay lịch trình của các chuyến bay. Theo đó, cảng hàng không này vẫn tiếp tục chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền hạt Palm Beach. Trong vài tuần chuyển tiếp sắp tới, hành khách di chuyển qua nhà ga sẽ thấy sự đan xen giữa hệ thống biển chỉ dẫn cũ và các yếu tố thương hiệu mới, riêng các biển báo trên đường cao tốc dẫn vào sân bay đã được Sở Giao thông bang Florida hoàn tất cập nhật từ trước.

Chuyên cơ Trump Force One trở thành chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump dưới tên gọi mới. Ảnh: The Trump Organization/X

Ngay trong rạng sáng ngày 9/7, chuyên cơ Trump Force One chở theo Eric Trump - con trai thứ hai của Tổng thống Trump - đã trở thành chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump dưới tên gọi mới.

Bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi lần đầu tiên nhìn thấy mã định danh "DJT" xuất hiện trên vé máy bay của mình, ông Eric Trump khẳng định, với những cống hiến to lớn cho sự phát triển của bang Florida nói riêng và đất nước nói chung, cha ông hoàn toàn xứng đáng với vinh dự cao quý này.

Trên khắp nước Mỹ đang có khoảng 12 sân bay được vinh danh theo tên các vị tổng thống, tiêu biểu như Sân bay Quốc tế John F. Kennedy hay Sân bay Quốc gia Washington Ronald Reagan, nhưng đây mới là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm nhận được đặc quyền này.

Hiện nay, Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump đang phục vụ gần 8 triệu lượt khách mỗi năm, đồng thời là cửa ngõ quen thuộc của Tổng thống Trump mỗi khi ông trở về nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tọa lạc gần đó.

Ban lãnh đạo hạt Palm Beach cho hay, song song với diện mạo mới, họ đang xem xét kế hoạch đầu tư nâng cấp toàn diện nơi đây thành một cơ sở hàng không hiện đại bậc nhất, đồng thời cam kết luôn duy trì chất lượng dịch vụ an toàn, thuận tiện tối đa cho mọi hành khách.