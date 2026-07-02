Hé lộ thu nhập 'khủng' của ông Trump từ kinh doanh tiền điện tử

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, một hồ sơ dày 927 trang do Văn phòng Đạo đức chính phủ Mỹ công bố ngày 30/6 cho thấy thu nhập liên quan tới tiền điện tử của ông Trump vượt xa phần lớn thu nhập truyền thống từ bất động sản và khu nghỉ dưỡng.

Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump và gia đình đã đầu tư mạnh vào tiền kỹ thuật số và nhiều doanh nghiệp tiền số khác nhau. Đầu năm 2025, ông từng tuyên bố muốn Mỹ trở thành “thủ đô tiền điện tử của thế giới”. Thu nhập từ tiền điện tử của ông Trump được cộng thêm vào lợi nhuận từ các khoản dàn xếp pháp lý, bất động sản và các thỏa thuận bản quyền.

Nhiều dự án tiền điện tử của Tổng thống Trump chỉ là những công ty khởi nghiệp khi ông nhậm chức, nhưng giờ đây đã thu về số tiền vượt qua phần lớn doanh thu có được từ danh mục bất động sản khổng lồ mà ông đã tích lũy trong nhiều thập kỷ. Sự tăng trưởng này đến từ dòng vốn của các nhà đầu tư tỷ phú và việc chính quyền Trump giảm áp lực quản lý đối với tiền điện tử.

Báo cáo công khai thường niên bắt buộc gửi Văn phòng Đạo đức chính phủ Mỹ năm 2025 cho thấy ông Trump đã thu về hơn 500 triệu USD từ công ty kinh doanh chủ lực World Liberty Financial chuyên bán các sản phẩm tiền điện tử mới, bao gồm cả “token quản trị”. Báo cáo cũng cho thấy một công ty tiền điện tử khác là CIC Digital LLC đã thu về hơn 600 triệu USD từ việc bán các đồng xu lưu niệm có in hình khuôn mặt ông Trump, được tung ra vài ngày trước lễ nhậm chức của ông.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố: “Cả tổng thống và gia đình ông đều chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dính líu đến xung đột lợi ích... Tổng thống Trump tự hào biến Mỹ thành thủ đô tiền điện tử của thế giới thông qua các sắc lệnh hành pháp, ủng hộ các đạo luật như GENIUS và các chính sách hợp lý khác nhằm thúc đẩy đổi mới và cơ hội kinh tế cho tất cả người dân Mỹ.”

Năm ngoái, ông Trump cũng kiếm được hàng triệu USD từ việc bán Kinh thánh, giày thể thao và các mặt hàng nhỏ khác mang thương hiệu Trump, một động thái chưa từng có tiền lệ đối với chức vụ tổng thống. Chỉ riêng trong lĩnh vực đồng hồ mang thương hiệu Trump, lãnh đạo Nhà Trắng đương nhiệm đã kiếm được 4,7 triệu USD.