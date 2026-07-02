Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết, ông Trump lập tức hoan nghênh

Tòa án Tối cao Mỹ

Mới đây, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết đối với các vụ kiện tại hai bang West Virginia và Idaho. Trong các vụ kiện này, sinh viên chuyển giới và những người ủng hộ họ cho rằng đạo luật của bang đã vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Theo phán quyết, “tòa kết luận rằng việc phân chia các đội thể thao dành cho nam và nữ theo giới tính sinh học là hợp lý, xét đến những khác biệt thể chất vốn có giữa hai giới”.

Phán quyết cũng nói rằng việc hai bang trên ban hành và thực thi các đạo luật này không vi phạm Hiến pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh phán quyết này.

Chính quyền của ông Trump đã đưa ra chính sách chỉ công nhận hai giới tính là nam và nữ. Trong khi đó, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho rằng phán quyết này là “vô cùng đáng thất vọng”.

Tổ chức này nói rằng “quyết định trên thể theo một loạt phán quyết khác của các thẩm phán bảo thủ tại Tòa án Tối cao, vốn đã làm suy giảm quyền và quyền tự do của nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương, trong đó có cộng đồng LGBTQ+”.