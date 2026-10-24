Cách táo bạo giúp Ukraine xuyên thủng phòng tuyến của quân Nga, giành lại 16 khu dân cưở Donetsk

Các binh sĩ thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 21 Kraken của Ukraine chuẩn bị phóng máy bay không người lái tấn công tầm trung Darts tại một địa điểm không được tiết lộ ở tỉnh Kharkov, Ukraine vào ngày 8/10. Ảnh: Lisa Bukreyeva/he Kyiv Independent.

Theo phóng viên Asami Terajima của The Kyiv Independent, chiến dịch Vivaldi diễn ra tại khu vực Lyman, phía bắc tỉnh Donetsk, với mục tiêu cải thiện tuyến phòng thủ của Ukraine trước mùa đông, bảo vệ những cứ điểm còn nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev tại vùng Donbass.

Đột nhập bí mật, bao vây quân Nga

Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của chiến dịch là giành lại làng Shandryholove, nơi có diện tích chỉ khoảng 0,17km² nhưng được quân Nga phòng thủ kiên cố. Chiến dịch tại đây kéo dài hơn một tháng.

Binh sĩ Ukraine phải vượt qua những bãi mìn dày đặc, sông suối nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga và các đợt săn lùng liên tục của UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Những cây cầu gỗ bắc qua sông bị phá hủy, khiến việc đưa quân tiếp viện và bảo đảm hậu cần gặp nhiều khó khăn.

Để vượt sông, binh sĩ Ukraine ban đầu lội qua nước, sau đó tận dụng gỗ và thân cây để tạo lối vượt tạm thời. Họ buộc phải liên tục thay đổi vị trí nhằm tránh để UAV và pháo binh Nga xác định chính xác tọa độ.

Chỉ huy tiểu đoàn Sergii Galchenko, biệt danh Psycho, cho biết phía Nga không thể xác định chính xác vị trí lực lượng Ukraine.

Thay vì tiến thẳng vào làng, phần lớn bộ binh Ukraine di chuyển dọc các dải cây ven làng, tìm cách thọc sâu ra phía sau phòng tuyến đối phương, cắt đứt đường tiếp viện và chặn đường rút lui của quân Nga.

Các đơn vị thường triển khai những nhóm nhỏ, đôi khi chỉ gồm hai người, bí mật xâm nhập hậu phương đối phương để lập chốt và cô lập lực lượng Nga. Một chỉ huy Ukraine cho biết binh sĩ được yêu cầu chỉ nổ súng khi chắc chắn có thể tiêu diệt mục tiêu, thậm chí chờ đối phương đến cách khoảng 5m.

Ukraine cũng liên tục thay đổi thời điểm và tuyến đường tiến quân: khi di chuyển vào ban đêm, khi tiến vào khoảng thời gian trời còn mờ trước bình minh, thậm chí có lúc hoạt động ban ngày. Binh sĩ sử dụng chăn chống bức xạ nhiệt để giảm nguy cơ bị phát hiện.

UAV mở đường, bộ binh tiến công

Một yếu tố then chốt của chiến dịch là sự phối hợp giữa bộ binh và UAV. Các đơn vị máy bay không người lái tập kích vị trí Nga trước khi bộ binh tiến lên, nhằm hạn chế nguy cơ binh sĩ Ukraine phải đối đầu trực tiếp với đối phương.

Tuy nhiên, UAV cũng khiến chiến trường trở nên nguy hiểm hơn. Một binh sĩ Ukraine có biệt danh Marine kể rằng nhóm ba người của anh đã tiến vào Shandryholove trong trạng thái yên tĩnh ban đầu. Nhưng sau khi bị phát hiện gần một nhà thờ, họ lập tức bị UAV FPV Nga truy đuổi.

Trong khoảng bốn giờ, cả nhóm phải chạy zigzag qua những đống đổ nát, vừa tránh UAV trên không vừa bám theo các con đường bê tông để hạn chế giẫm phải mìn. Cả ba đều sống sót, nhưng một chiếc UAV lao vào cánh cửa mà Marine vừa đóng lại, khiến cả nhóm bị mảnh văng gây thương tích và chấn động não.

Theo các chỉ huy Ukraine, mìn chống bộ binh chiếm khoảng 80% số thương vong tại khu vực do tiểu đoàn của Galchenko phụ trách. Các công trình đổ nát cũng gây khó khăn cho việc trinh sát, bởi lực lượng Ukraine không thể dễ dàng xác định vị trí các tầng hầm mà quân Nga sử dụng làm công sự.

Thảm thực vật dày vào mùa xuân giúp bộ binh Ukraine ẩn mình trước UAV đối phương, nhưng đồng thời cũng cản trở UAV trinh sát của chính họ. Vì vậy, binh sĩ dưới mặt đất phải cung cấp thông tin về tiếng động, giọng nói và sự di chuyển của đối phương để chỉ huy xác định vị trí quân Nga.

Tập kích hậu cần, làm suy yếu sức chiến đấu của Nga

Bên cạnh các hoạt động trên bộ, Ukraine còn sử dụng UAV tầm trung tập kích hậu cần Nga ở khoảng cách lên tới 200 km.

Theo chỉ huy một đơn vị thuộc Trung đoàn Hệ thống không người lái độc lập số 21 Kraken, các mục tiêu bao gồm kho đạn, cơ sở sửa chữa và kho nhiên liệu tại những vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát.

Các cuộc tập kích được cho là đã làm gián đoạn nguồn cung đạn pháo, khiến một số thời điểm hỏa lực Nga suy giảm. Quan trọng hơn, chúng gây khó khăn cho việc cung cấp thực phẩm, nước uống và đạn dược cho binh sĩ Nga ở tiền tuyến.

“Thật khó duy trì tinh thần chiến đấu khi bạn lạnh, đói và không có gì để giữ ấm”, một chỉ huy Ukraine nói.

Một binh sĩ trinh sát thuộc Lữ đoàn Cơ giới 60 của Ukraine, mang mật danh "Red", tham gia Chiến dịch Vivaldi, tại tỉnh Kharkov, Ukraine ngày 6/10. Ảnh: Lisa Bukreyeva/The Kyiv Independent

Tuy nhiên, việc sơ tán thương binh vẫn là thách thức lớn. Những bãi mìn đe dọa cả lực lượng cứu hộ, trong khi phương tiện mặt đất không người lái (UGV) có tốc độ chậm và dễ trở thành mục tiêu của UAV Nga.

Một chỉ huy Ukraine kể rằng sáu binh sĩ đang chạy qua cánh đồng để tiến công một khu rừng đã bị khoảng 35 UAV FPV điều khiển bằng cáp quang, 12 UAV cánh cố định Molniya và pháo binh Nga tập kích trong hai giờ. Năm người bị thương; một người trong số đó sau khi được đưa lên UGV để sơ tán đã tiếp tục bị UAV Nga tấn công và thiệt mạng.

Ukraine tuyên bố giành lại 277km² lãnh thổ

Theo Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine, tính đến ngày 14/10, chiến dịch Vivaldi đã giúp lực lượng nước này giành lại 277km² lãnh thổ và 16 khu dân cư. Quân đoàn tuyên bố Nga chịu khoảng 8.000 trường hợp thương vong, đồng thời hơn 250 binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ.

Tướng Andrii Biletskyi, chỉ huy quân đoàn, cho biết tỷ lệ thương vong giữa Ukraine và Nga là 1:7, trong đó phần lớn thương vong của Ukraine là người bị thương, còn phía Nga có số người thiệt mạng cao hơn.

Các số liệu về lãnh thổ giành lại, thương vong và tù binh do phía Ukraine công bố chưa được The Kyiv Independent xác minh độc lập.

Đầu tháng 10, các chỉ huy Ukraine nhận định lực lượng của họ đã đạt được những mục tiêu chủ yếu của chiến dịch phản công. Nhịp độ tiến quân được dự báo sẽ giảm dần khi mùa đông đến.

Một chỉ huy Ukraine khẳng định lực lượng của ông không có ý định rút lui và mục tiêu duy nhất là chiến đấu giành lại lãnh thổ.

Tất cả những thông tin liên quan đến chiến dịch đều là do phía Ukraine công bố, Nga chưa chính thức phản hồi về những tuyên bố trên.