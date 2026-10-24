Sông núi Việt Nam nhìn từ ô cửa sổ máy bay quân sự CASA-C295

Trong hành trình từ sân bay Cần Thơ về sân bay Gia Lâm (Hà Nội), qua ô cửa sổ máy bay quân sự CASA-C295 của Lữ đoàn Không quân 918, cảnh sắc Việt Nam hiện lên từ góc nhìn độc đáo.

Từ độ cao hàng nghìn mét, những dòng sông uốn lượn, núi rừng trùng điệp, cánh đồng trải dài, đường bờ biển và các khu đô thị hiện lên dưới ánh nắng xuyên qua những tầng mây, tạo nên bức tranh sinh động về thiên nhiên và đất nước Việt Nam.

Ánh nắng phản chiếu trên mặt nổi bật giữa những tầng mây trắng khu vực Đồng Nai. Ảnh: Tuấn Anh

Dòng sông Đồng Nai uốn lượn giữa những mảng xanh ở khu vực thượng nguồn hồ Trị An, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Tuấn Anh

Những cánh đồng dưới tầng mây trắng ở Cần Thơ, giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Tuấn Anh

Dòng sông uốn lượn giữa núi rừng khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Tuấn Anh

Dòng sông uốn lượn giữa những dãy đồi núi trùng điệp. Ảnh: Tuấn Anh

Những mái nhà xưởng san sát, xen giữa các khu dân cư tại Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Tuấn Anh

Cây cầu bắc qua cửa biển Thuận An, thành phố Huế. Ảnh: Tuấn Anh

Những tua-bin điện gió trải dài trên các vùng đồi thuộc khu vực Ea Drăng, Ea Khăl, Krông Búk và Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh

Dải bờ biển trải dài qua khu vực cửa Lạch Giang, gần bãi biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Tuấn Anh

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, tạo nên khung cảnh rực rỡ. Ảnh: Tuấn Anh

Mây trắng bồng bềnh dưới cánh máy bay. Ảnh: Tuấn Anh

Tòa nhà cao tầng và khu dân cư san sát của Hà Nội nhìn qua ô cửa sổ máy bay quân sự CASA-C295. Ảnh: Tuấn Anh