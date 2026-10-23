Hố sụt khổng lồ ở Phong Nha - Kẻ Bàng: Vì sao người đi rừng không phát hiện ra?

Một hố sụt rộng khoảng 190 x 140m, sâu 120m, bên dưới có cả rừng cây, đã được phát hiện ở vùng núi đá vôi Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bên dưới hố có nhiều cây cổ thụ lớn, tạo thành cả một khu rừng đang phát triển. Ngoài ra, còn có nhiều vỏ sò, vỏ ốc, nhiều bộ xương khỉ.

Miệng hố sụt hình bầu dục, các vách đá đổ xuống gần như thẳng đứng. Ảnh: Jungle Boss.

Thế nhưng manh mối dẫn tới cuộc khảo sát hố sụt khổng lồ này lại là một vệt tối trên Google Earth. Vì sao một nơi lớn như vậy giữa Phong Nha - Kẻ Bàng lại được lần ra qua màn hình máy tính, trong khi người đi rừng không phát hiện ra suốt bao nhiêu năm?

Những lý do hố sụt chưa được người đi rừng tìm thấy

Ông Kevin Ditamore, thành viên Hiệp hội Hang động Mỹ (NSS), nhận thấy một vùng tối bất thường khi rà soát ảnh vệ tinh Google Map. Từ đó, ông cùng các chuyên gia và Công ty thám hiểm Jungle Boss tổ chức kiểm tra bằng flycam. Sau 3 đợt dùng flycam kiểm tra thực địa thì nhóm mới xác định được vị trí chính xác.

Đường tới hố sụt cũng rất hiểm trở. Tháng 4/2025, đoàn tiền trạm gồm 10 người phải quay về khi vừa tới vành miệng hố vì cạn lương thực, nước uống. Trong đợt khảo sát tháng 7/2025, đoàn 24 người tiếp tục vượt hơn 20 km đường rừng rậm rạp và những bãi đá tai mèo sắc nhọn để tới nơi.

Việc thám hiểm hố sụt này là một thách thức lớn. Ảnh: Jungle Boss.

Như vậy, có thể phần nào hiểu tại sao hố sụt dường như chưa được người đi rừng phát hiện ra: Hố sụt ở nơi rất xa và hiểm trở, người dân hay người đi rừng thông thường hiếm khi có lý do để vào sâu tới đó; rừng lại "nuốt" mất tầm nhìn, mép hố sụt thì phủ cây cối, nên nếu có người đi đến gần đó cũng chưa chắc hay biết phía trước là khoảng trống sâu bằng chiều cao của tòa nhà 40 tầng.

Có thật chưa từng có người đi rừng nào tới đây?

Theo tường thuật của Jungle Boss, đoàn khảo sát tìm thấy một số vỏ chai, lon hoen gỉ tại vành miệng hố, dường như đã nằm ở đây hàng chục năm.

Chi tiết này gợi ý là có thể có người từng tới khu vực, nhưng hiện chưa thể xác định họ là ai, tới khi nào và biết gì về hố sụt này. Rất có thể đã có người dân địa phương biết nhưng thông tin chưa đi vào bản đồ chính thức.

Vì vậy, chưa thể khẳng định người đi rừng chưa từng thấy nơi này. Dù sao, việc từng biết một địa điểm và việc khảo sát, đo đạc rồi công bố về nó, về mặt khoa học, là những việc khác nhau.

Cây rừng vươn lên từ dưới đáy hố sụt. Ảnh: Jungle Boss.

Chúng ta quen nghĩ rằng ở thời công nghệ như hiện nay, tất cả các góc của Trái Đất đều đã được chụp, được đánh dấu, được "biết". Nhưng hố sụt khổng lồ ở Phong Nha - Kẻ Bàng cho thấy không phải như vậy, mà có lẽ vẫn còn nhiều điều bí ẩn khác đang chờ được khám phá.