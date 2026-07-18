Mỹ cạn tên lửa PrSM, buộc phải dùng ATACMS đời cũ để tấn công Iran?

Các hình ảnh và báo cáo từ khu vực Vùng Vịnh cho thấy Lục quân Mỹ đang sử dụng chủ yếu tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS để tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh kho tên lửa PrSM (Precision Strike Missile) hiện đại được cho là đã cạn kiệt sau nhiều tuần tác chiến.

Mỹ phóng tên lửa PrSM vào các mục tiêu của Iran, tháng 3/2026. Ảnh: Lục quân Mỹ

Thông tin trên xuất hiện sau khi có báo cáo vào giữa tháng 4 cho biết Lục quân Mỹ đã sử dụng hết số tên lửa PrSM sau khi mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Đây cũng là lần đầu tiên PrSM được sử dụng trong thực chiến.

PrSM là loại tên lửa mới được đưa vào biên chế từ năm 2024 với số lượng còn hạn chế và chi phí chế tạo cao. Trong khi đó, ATACMS đã phục vụ trong quân đội Mỹ từ giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh, được sản xuất với số lượng lớn hơn và cũng đã được xuất khẩu cho nhiều đồng minh của Washington.

PrSM cạn kiệt, ATACMS trở thành lựa chọn thay thế

Việc sử dụng ATACMS thay cho PrSM khiến khả năng tác chiến của Mỹ bị ảnh hưởng, trước hết là về tầm bắn. ATACMS có tầm tác chiến khoảng 300 km, trong khi phiên bản PrSM Increment 1 có tầm bắn khoảng 500 km. Điều này làm giảm số lượng mục tiêu trên lãnh thổ Iran mà lực lượng Mỹ có thể tấn công.

Tầm bắn ngắn hơn cũng buộc các bệ phóng phải triển khai gần tiền tuyến hơn để tiếp cận các mục tiêu tương tự. Theo đánh giá, điều này khiến các hệ thống HIMARS và M270 dễ bị phát hiện và đối mặt với nguy cơ bị tập kích từ máy bay không người lái trinh sát, UAV cảm tử dòng Shahed, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật cũng như các lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Iran.

Hệ thống ATACMS. Ảnh: Lục quân Mỹ

Một số báo cáo cho biết Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào bệ phóng của Mỹ tại Kuwait. Do số lượng khu vực có thể triển khai các bệ phóng để vươn tới lãnh thổ Iran không nhiều, các hệ thống này cũng dễ bị đối phương theo dõi và tập kích hơn.

Kho đạn dược Mỹ chịu áp lực lớn

Ngoài lợi thế về tầm bắn, PrSM còn sở hữu thiết kế hiện đại hơn đáng kể so với ATACMS. Được phát triển nhiều thập kỷ sau mẫu tên lửa thời Chiến tranh Lạnh, PrSM được trang bị hệ thống dẫn đường, định vị tiên tiến hơn, khả năng chống tác chiến điện tử được cải thiện cùng các linh kiện điện tử thế hệ mới.

Mặc dù ATACMS đã chứng minh độ chính xác trong nhiều chiến dịch, nền tảng thiết kế của loại tên lửa này có từ những năm 1980. Trong khi đó, PrSM được phát triển để đáp ứng yêu cầu tác chiến cường độ cao trước các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại.

Theo một số đánh giá, ATACMS từng bộc lộ hạn chế trước các biện pháp gây nhiễu điện tử trên chiến trường Ukraine, ảnh hưởng đến khả năng tấn công chính xác. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận Iran sở hữu năng lực tác chiến điện tử tương đương với Nga.

PrSM cũng có ưu thế về hậu cần nhờ kích thước nhỏ gọn hơn. Mỗi ống phóng vốn chỉ mang được một tên lửa ATACMS có thể chứa hai tên lửa PrSM, qua đó tăng gấp đôi số lượng đạn mang theo trên mỗi bệ phóng trước khi phải tiếp đạn, đồng thời nâng cao hỏa lực trong các chiến dịch kéo dài.

Theo các đánh giá, việc kho tên lửa PrSM cạn kiệt chỉ là một phần trong tình trạng suy giảm dự trữ nhiều loại đạn dược chủ lực của quân đội Mỹ, từ bom xuyên phá đến tên lửa hành trình và tên lửa đánh chặn. Nếu xung đột cường độ cao tiếp diễn, tình trạng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang Mỹ.