Mỹ bất ngờ nới trừng phạt cho "ông lớn" dầu khí Nga

Bồn chứa nhiên liệu của Lukoil ở Brussels, Bỉ (ảnh: EPA)

Hôm 15/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo, Lukoil được cấp phép giao dịch liên quan đến các trạm xăng bán lẻ và hợp đồng bán tài sản ở nước ngoài của tập đoàn này cho đến ngày 13/12. Đối với các tài sản của Lukoil ở Bulgaria, thời gian giao dịch được gia hạn thêm đến ngày 29/4 năm sau.

Trước đó, Lukoil đã phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm đối tác, khi Mỹ đặt hạn chót đến ngày 21/11 để tập đoàn này bán các tài sản ở nước ngoài trước khi lệnh trừng phạt được áp dụng.

Theo Bloomberg, sự quan tâm đối với các tài sản ở nước ngoài của Lukoil đã tăng lên trong thời gian gần đây. Nhiều công ty từ Mỹ, châu Âu và vùng Vịnh Ba Tư đã liên hệ với Bộ Tài chính Mỹ để được “bật đèn xanh” tham gia thương vụ này.

Lukoil là tập đoàn dầu khí có mức độ quốc tế hóa cao nhất của Nga. Lukoil nắm giữ cổ phần tại nhiều nhà máy lọc dầu ở châu Âu, cùng các mỏ dầu trải dài từ Iraq đến Kazakhstan. Thương hiệu của Lukoil cũng xuất hiện ở Mỹ, Bỉ và Romania.

Ngày 22/10, Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn Rosneft và Lukoil – động thái được cho là nhằm gây áp lực, buộc Nga quan tâm hơn đến vấn đề chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm giao dịch và cảnh báo bên thứ 3 nếu tiếp tục làm ăn với Rosneft, Lukoil.

Lukoil đã công bố kế hoạch bán toàn bộ tài sản ở nước ngoài sau lệnh trừng phạt của Mỹ và liên hệ với Gunvor Group (công ty có trụ sở ở Síp). Tuy nhiên, thỏa thuận đổ vỡ khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Gunvor Group có quan hệ thân cận với Moscow.

Sau các lệnh trừng phạt, hôm 12/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận, Mỹ đang dần cạn kiệt mục tiêu để gây áp lực lên Nga.

“Không còn nhiều cơ hội để chúng tôi công bố các lệnh trừng phạt mới. Chúng tôi đã sắp hết các mục tiêu có thể bị trừng phạt. Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế với hầu hết tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga”, ông Rubio nói.

Theo Guardian, trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Rosneft và Lukoil vì lo ngại giá dầu có thể bị đẩy lên cao trong khi Mỹ muốn kiềm chế lạm phát.