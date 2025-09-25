Mỹ nói có thể lập tức thay Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu, Điện Kremlin lên tiếng

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên đài Fox News vào ngày 24/9, ông Wright nói: “Họ (châu Âu) đang hành động để loại bỏ năng lượng Nga, có thể không nhanh như chúng tôi mong muốn. Nhưng Mỹ đã sẵn sàng, ngay hôm nay, để thay thế toàn bộ khí đốt cũng như sản phẩm dầu tinh chế từ Nga vào châu Âu”.

Ông Wright nhấn mạnh đã gặp nhiều nhà lãnh đạo châu Âu trong những ngày qua để khẳng định Mỹ có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực.

“Chương trình nghị sự của Tổng thống Trump là hòa bình. Và để có hòa bình, chúng ta phải khiến Nga suy yếu”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói.

Washington cũng cho rằng Liên minh châu Âu cần đẩy nhanh kế hoạch chấm dứt nhập khẩu khí hoá lỏng (LNG) từ Nga vào năm 2027. “Không bán được khí đốt cho châu Âu thì Nga khó có khả năng chuyển dịch thị trường sang nơi khác, đặc biệt là khí đốt cung cấp qua đường ống. Đó là sự tổn thất doanh thu của Nga và khiến họ bị hạn chế khả năng tiến hành chiến sự. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là phải thúc đẩy nhanh hơn”, ông Wright nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 23/9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích việc châu Âu vẫn tiếp tục mua năng lượng từ Nga, cho rằng điều này chẳng khác nào “tài trợ cho cuộc xung đột chống lại chính mình”.

Phản ứng trước tuyên bố từ Washington, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông Trump là “một doanh nhân đang tìm cách buộc thế giới mua dầu và khí đốt của Mỹ với giá đắt đỏ”.

Trả lời phỏng vấn trên đài RBC của Nga, ông Peskov nói: “Tổng thống Trump chưa bao giờ giấu giếm ý định bảo đảm lợi ích kinh tế của Mỹ. Cách đơn giản nhất là ép cả thế giới phải mua dầu mỏ và LNG của Mỹ với mức giá cao hơn”.

Theo ông Peskov, chiến lược này đã phần nào thành công khi nhiều quốc gia châu Âu buộc phải mua LNG từ Mỹ với chi phí cao, tạo thêm gánh nặng cho ngân sách và người nộp thuế. Ông lấy ví dụ: “Người Đức bắt đầu nhận hóa đơn điện tăng gấp đôi, họ cảm thấy khó chịu và rõ ràng là không hài lòng”.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý tình hình này không chỉ diễn ra ở Đức mà còn ảnh hưởng đến hầu hết các nước châu Âu, ngoại trừ Pháp, quốc gia sở hữu các nhà máy điện hạt nhân.

Ông Peskov khẳng định Nga đã tìm kiếm các đối tác mới, xuất khẩu năng lượng sang thị trường khác. “Chúng tôi đã ký hợp đồng chưa từng có với Trung Quốc, kéo dài nhiều năm. Điều này không chỉ bảo đảm triển vọng xuất khẩu tốt cho các tập đoàn Nga mà còn thúc đẩy phát triển các vùng lân cận”, ông Peskov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh châu Âu đang dần mất vị thế là thị trường tiêu thụ dầu mỏ và khí đốt chính của Nga, cho biết “quá trình này là không thể đảo ngược”.