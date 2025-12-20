Ngoại trưởng Ukraine tranh cãi nảy lửa với lãnh đạo một quốc gia NATO

Thủ tướng Hungary đăng bài hôm 13/12 về các tài sản bị đóng băng của Nga trên Z, trong đó ông viết: “Bỏ qua Hungary và vi phạm luật pháp châu Âu một cách trắng trợn giữa ban ngày, giới chức Brussels đang thực hiện các bước nhằm chiếm đoạt các tài sản Nga bị đóng băng - đó là một lời tuyên chiến. Trong khi đó, họ còn đòi thêm 135 tỷ euro từ các quốc gia thành viên để thổi bùng xung đột. Hungary sẽ không tham gia vào âm mưu méo mó này của Brussels. Chúng tôi cần hòa bình, chứ không phải leo thang!” – ông Orbán viết vào Chủ nhật 13/12, trước khi ý tưởng về khoản tín dụng bồi thường bị thất bại trong cuộc họp thượng đỉnh EU giữa tuần qua.

Sau đó, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã phản ứng trước bài đăng này, trong đó ông cáo buộc ông Orban là “Tài sản bị đóng băng có giá trị nhất của Nga ở châu Âu” - theo một bài viết ngày thứ Hai 14/12.

Hôm qua 19/12, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó đã đáp lại Sybiha: “Ngoại trưởng thân mến! Cho phép tôi nhắc ông rằng 58% lượng khí đốt nhập khẩu và 44% lượng điện nhập khẩu của các ông đến từ Hungary. Lẽ ra ông nên khiêm tốn hơn một chút. Tôi đã nói với ông điều này nhiều lần rồi, vì vậy cho phép tôi nhắc lại: cuộc chiến của các ông với Nga không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Và chúng tôi không sẵn sàng đặt an ninh của người dân Hungary vào vòng nguy hiểm”, ông Szijjártó viết.

Các quốc gia Liên minh châu Âu đã không đạt được đồng thuận về việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng để cấp cho Ukraine một “khoản tín dụng bồi thường”, nhưng đã quyết định tự cấp cho Kiev một khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026 - 2027.