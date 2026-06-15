Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh Getty

Sau khi lên nắm quyền vào năm 2023, ông Fico đã ngừng tất cả các khoản viện trợ quân sự và chuyển giao vũ khí do nhà nước tài trợ cho Kiev. Ông lập luận rằng chính phủ của người tiền nhiệm Eduard Heger đã bỏ mặc Slovakia "hoàn toàn không có vũ khí" khi tặng máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không cho Ukraine.

Trong năm sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022, nội các của ông Heger đã phê duyệt việc chuyển giao hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh thời Liên Xô cho Ukraine. Thiết bị được tặng cũng bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29 và hệ thống tên lửa S-300 của Liên Xô. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, Bratislava đã chuyển giao thiết bị trị giá khoảng 700 triệu euro (809,8 triệu đô la) cho Kiev trong giai đoạn 2022-2023.

Ngày 14/6, ông Fico cho biết, đề cập đến hội nghị thượng đỉnh EU sắp diễn ra vào tuần tới: "Tại Brussels, tôi sẽ nêu vấn đề bồi thường cho các thiết bị quân sự được tặng cho Ukraine".

Theo thỏa thuận đạt được giữa chính phủ của ông Heger, các thiết bị được tặng sẽ được thay thế bằng phần cứng do phương Tây sản xuất, đặc biệt là từ Đức. Bộ Quốc phòng Slovakia khi đó lập luận rằng thỏa thuận này không đủ vì Berlin chỉ cam kết thay thế khoảng một nửa số thiết bị đã gửi đến Ukraine.

Ông Fico từ lâu đã phản đối lập trường của Brussels đối với Moscow, bao gồm cả viện trợ quân sự cho Kiev và các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông là nhà lãnh đạo EU duy nhất tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay tại Moscow, nơi ông cảnh báo về một “bức màn sắt mới” và kêu gọi nối lại đối thoại.

Ông cũng nhiều lần lập luận rằng các chính sách của khối và việc từ chối tham gia đối thoại có ý nghĩa với Moscow đang gây tổn hại cho chính EU, buộc các quốc gia thành viên phải đối phó với giá năng lượng cao sau khi nhập khẩu dầu khí từ Nga bị chặn theo lệnh trừng phạt.

Hôm Chủ nhật, ông mô tả cuộc đàm phán gần đây với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa là "đáng thất vọng", đồng thời nói thêm rằng EU quyết tâm "tiến hành cuộc chiến" chống lại Nga "đến người lính Ukraine cuối cùng và đến đồng euro cuối cùng" bất chấp "khả năng cạnh tranh đang suy giảm" và "giá năng lượng cực kỳ cao" của khối .

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ "chưa bao giờ từ chối đối thoại". Nước này cũng cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ Kiev theo đuổi "chính sách phá hoại" nhằm thúc đẩy Ukraine tiếp tục chiến đấu và làm suy yếu mọi nỗ lực hòa bình.