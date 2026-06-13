EU chính thức xác nhận bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine

"Chúng ta sẽ mở cuộc thảo luận về các vấn đề cơ bản; nền tảng của quá trình gia nhập" - bà von der Leyen nói hôm 12/6.

"Nó bao gồm các giá trị và nguyên tắc cốt lõi mà Liên minh châu Âu được xây dựng dựa trên đó, từ pháp quyền đến các thể chế dân chủ vững mạnh".

Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định này, cảm ơn các đối tác của Ukraine và gọi đó là "một bước tiến mạnh mẽ cho châu Âu".

"Ukraine đang tự vệ và, bằng cách đó, bảo vệ toàn bộ châu Âu - ý tưởng rằng các quốc gia châu Âu có thể sống thống nhất, tự do và hòa bình" - ông nói.

Ông Zelensky cho biết việc mở cửa nhóm gia nhập đầu tiên thể hiện sự ủng hộ chính trị và tinh thần đáng kể đối với Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Kiev đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết và điều quan trọng là EU cũng "giữ lời hứa".

Ông cũng cảm ơn các nhà lãnh đạo EU về sự hỗ trợ của họ và chúc mừng Moldova đã cùng Ukraine tiến bước trong quá trình gia nhập EU.

Thông báo này cho thấy Ukraine và Hungary đã đạt được thỏa thuận về quyền của các dân tộc thiểu số Hungary , vốn là trở ngại chính cản trở việc khởi động các cuộc đàm phán.

Chiều thứ Sáu, chính phủ Ukraine đã phê duyệt và chuyển đến Brussels quyết định sửa đổi kế hoạch quốc gia về bảo vệ các dân tộc thiểu số theo phiên bản đã được thống nhất với các quốc gia thành viên EU.

Theo thông tin được đưa ra, chính phủ cho rằng việc mở cửa tất cả 6 cụm đàm phán vào tháng Bảy là hoàn toàn khả thi .

Sau lễ khai mạc cụm hội nghị đầu tiên, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đến Hội đồng châu Âu vào ngày 18-19/6 .

Các nhà ngoại giao EU và quốc gia đã nói với tờ Kyiv Independent rằng họ kỳ vọng cụm thảo luận thứ sáu, về "quan hệ đối ngoại", cũng sẽ được khai mạc mà không gặp vấn đề gì.

Cũng có thể có tiến triển ở nhóm hai và ba, bao gồm các vấn đề kinh tế rộng lớn. Một tài liệu của EU mà Kyiv Independent thu được cho thấy nhóm hai, về thị trường nội địa, có thể được mở cửa.

Tuy nhiên, một quan chức EU cho biết họ nghi ngờ cụm hai sẽ không mở cửa do chiến tranh, khiến việc tự do lưu thông hàng hóa và người dân trở nên khó khăn.