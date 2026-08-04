Moscow cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Ireland chặn tàu hàng Nga

Theo TASS, Đại sứ Nga tại Ireland Yury Filatov ngày 3/8 đã chỉ trích việc Dublin thông qua đạo luật cho phép quân đội Ireland cưỡng chế kiểm tra các tàu dân sự, với lý do ngăn chặn các hành vi bị cho là vi phạm lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt đối với Nga.

"Ireland cho thấy họ sẵn sàng thực hiện các hành vi 'cướp biển' cùng với các đồng minh. Phía Nga đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thực hiện những hành vi như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng", ông Filatov nhấn mạnh.

Đại sứ Nga tại Ireland Yury Filatov. Ảnh: TASS

Ở thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ireland vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của đại sứ Nga. Theo giới quan sát, nếu Ireland triển khai các biện pháp ngăn chặn tàu Nga trên Đại Tây Dương, tình hình có thể leo thang đáng kể và gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn của hoạt động hàng hải dân sự quốc tế.

Trước đó, Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng việc phương Tây bắt giữ các tàu hàng của Nga, bao gồm các tàu chở dầu, là hành động bất hợp pháp. Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn hàng hóa trên biển dựa trên những kinh nghiệm đã có.

"Các hành vi của phương Tây gần như là cướp biển. Chúng tôi không đồng tình với nhận định cho rằng các hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Nga sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải và hàng hóa trên biển", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.