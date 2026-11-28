Thính giả Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) đặt câu hỏi: “Do không thông thạo đường đi nên khi điều khiển ô tô, tôi thường dùng điện thoại để xem bản đồ chỉ đường. Vậy nếu chỉ sử dụng điện thoại để xem đường, không nghe gọi hay nhắn tin thì tôi có bị xử phạt hay không?”

Về thắc mắc này, VOV Giao thông xin được thông tin như sau:

Sử dụng điện thoại để xem bản đồ khi đang điều khiển ô tô cũng là hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Theo khoản 6, Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông di chuyển trên đường bộ là hành vi bị nghiêm cấm.

Với hành vi vi phạm nêu trên, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, theo điểm h, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển ô tô vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm b, khoản 16, Điều 6 Nghị định này.

Trên thực tế, ngày 19/11/2026, tại Trạm thu phí Long Phước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một tài xế xe đầu kéo có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện thông qua việc trích xuất dữ liệu camera giám sát buồng lái.

Với hành vi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Sử dụng điện thoại khi lái xe, dù chỉ trong vài giây, cũng có thể khiến tài xế mất tập trung, không kịp xử lý các tình huống bất ngờ. Do đó, người điều khiển phương tiện nên thiết lập lộ trình trước khi khởi hành hoặc dừng, đỗ xe tại vị trí được phép nếu cần thao tác trên điện thoại.