Máy bay vận tải quân sự duy nhất của Ukraine bất ngờ xuất hiện trên không phận Ba Lan

Theo dữ liệu từ Flightradar24, ngày 15/9, máy bay vận tải quân sự An-70 '02 Blue', mang số hiệu 1002 đã bay vào không phận Ba Lan.

Thông tin từ các nguồn mở cho biết, chiếc máy bay đã tắt bộ thu phát tín hiệu khi bay trên không phận Ukraine và chỉ kích hoạt lại khi đi vào không phận Ba Lan.

Hiện, giới chức Ukraine và Ba Lan chưa bình luận về các thông tin trên.

Đường bay của chiếc An-70. Ảnh: Flightradar24

Theo Militarnyi, kể từ khi xảy ra xung đột với Nga vào tháng 2/2022, không có thông tin nào về các chuyến bay của máy bay vận tải Ukraine được tiết lộ vì lý do an ninh.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, máy bay trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk của Ukraine cũng đã được phát hiện trên bầu trời Ba Lan trong một chuyến bay không được tiết lộ.

An-70 là máy bay vận tải hạng trung tầm xa thế hệ mới, do công ty hàng không Antonov thiết kế và sản xuất. Máy bay có chiều dài tới 40,7m, cao 16,38m, sải cánh dài 44,06m, trọng lượng cất cánh tối đa 145 tấn.

Được trang bị 4 động cơ cánh quạt Progress D-27, vận tải cơ này có thể đạt tốc độ 780km/h, trần bay 12km, phạm vi hoạt động 6.600km nếu mang 20 tấn hàng hóa hoặc 8.000km khi không tải. Giá trị mỗi chiếc máy bay ước tính khoảng 67 triệu USD.

Khoang chứa hàng của An-70 có thể mang được tất cả các loại trang thiết bị, vũ khí hoặc phương tiện có trọng lượng lên tới 47 tấn. Máy bay có thể chở tối đa 300 lính dù hoặc 206 cáng cứu thương.