Ngoại trưởng Ba Lan kêu gọi NATO áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski ngày 15/9 kêu gọi NATO áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine. Ảnh: Global Images Ukraine.

Theo tờ New York Post, ông Sikorski gọi vụ việc các UAV bị nghi của Nga bay sâu vào không phận Ba Lan là “bằng chứng rõ ràng về mối đe dọa Nga gây ra cho châu Âu”, đồng thời thúc giục NATO đoàn kết áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

“Chúng ta với tư cách NATO và Liên minh châu Âu (EU) hoàn toàn có khả năng làm điều đó, nhưng đây không phải quyết định mà riêng Ba Lan có thể đưa ra”, ông Sikorski nói. “Nó chỉ có thể thực hiện với sự đồng thuận của các đồng minh”.

Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh: “Bảo vệ dân thường — chẳng hạn trước nguy cơ mảnh vỡ rơi xuống — chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta có thể ngăn chặn UAV và các vật thể bay khác ngay từ bên ngoài lãnh thổ NATO. Nếu Ukraine yêu cầu chúng ta bắn hạ chúng ngay trên bầu trời của họ, điều đó sẽ có lợi cho chúng ta. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta nên cân nhắc”.

Ý tưởng lập vùng cấm bay ở Ukraine lần đầu được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện năm 2022. Khi đó, ông Zelensky cảnh báo Ukraine không đủ hệ thống phòng không để đối phó các đợt oanh kích dồn dập từ Nga.

Mảnh vỡ UAV rơi xuống lãnh thổ Ba Lan vào tuần trước. Ảnh: New York Post.

“Thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine là để cứu mạng người”, ông Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào năm 2022.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden từ chối triển khai máy bay và phi công Mỹ để áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine. Các lãnh đạo châu Âu cũng phản ứng tương tự Mỹ vì lo ngại nguy cơ dẫn đến xung đột toàn diện với Nga.

Đến nay, khả năng phương Tây thực hiện bước đi này vẫn rất thấp, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định Washington sẽ không đưa quân đội đến Ukraine.

Lời kêu gọi của Ba Lan diễn ra sau khi 19 thiết bị bay nghi của Nga bị phát hiện xâm nhập không phận Ba Lan vào ngày 10/9. Một số UAV bị chiến đấu cơ Ba Lan bắn hạ, số khác tự rơi xuống đất gần biên giới Ukraine. Ít nhất hai chiếc được phía Ba Lan tìm thấy cách biên giới với Ukraine hơn 160 km.

Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cố tình tấn công Ba Lan và tố ngược NATO đã phản ứng thái quá.