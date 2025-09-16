Tổng tư lệnh Ukraine cách chức hai chỉ huy quân đoàn vì để mất lãnh thổ

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Global Images Ukraine.

Đây là những thay đổi nhân sự cấp cao đầu tiên kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ chuyển sang mô hình tổ chức dựa trên cơ cấu quân đoàn vào tháng 2/2025.

Theo tờ Ukrainska Pravda, hai chỉ huy này đã bị cách chức từ một đến hai tuần trước, sau khi quân đội Ukraine để mất một số khu vực lãnh thổ nằm trong phạm vi mà họ phụ trách.

Quân đoàn 17 do ông Silenko chỉ huy phụ trách khu vực chiến tuyến phía nam Zaporizhzhia. Tại đây, lực lượng Ukraine mới đây đã mất quyền kiểm soát làng Kamianske và bị đẩy lùi khỏi một phần khu dân cư Plavni – cả hai đều gần sông Dnipro.

Quân đoàn 20 của ông Kituhin được triển khai dọc ranh giới giữa vùng Donetsk và Dnipropetrovsk. Tháng 8 vừa qua, lực lượng Nga đã vượt qua khu vực này và lần đầu tiên tiến vào địa bàn Dnipropetrovsk, kiểm soát nhiều khu dân cư.

Quân đoàn số 17 và số 20 có cơ cấu gồm 6-7 lữ đoàn hợp lại, quy mô từ 40.000 – 80.000 người.

Quân đội Ukraine đã tiến hành cải tổ theo hệ thống quân đoàn hơn nửa năm nay, nhưng quá trình này diễn ra chậm chạp và nhiều trục trặc.

Cuộc cải tổ nhằm xây dựng hệ thống chỉ huy cấp quân đoàn nằm trên cấp lữ đoàn, từ đó tăng cường phối hợp và kiểm soát tác chiến trên các đơn vị lớn hơn.

Trở ngại lớn nhất là yêu cầu các lữ đoàn trực thuộc phải hoạt động trong cùng một khu vực chiến tuyến để chỉ huy quân đoàn có thể kiểm soát trực tiếp. Nhưng trên thực tế, do quân đội Ukraine phải căng trải trên hàng trăm km mặt trận và thiếu lực lượng dự bị chiến lược để điều chỉnh, điều kiện này chưa thể đáp ứng.

Phần lớn các quân đoàn mới hiện tập trung tại khu vực do Cụm tác chiến – chiến thuật “Donetsk” phụ trách, nơi tình hình chiến tuyến vẫn hết sức căng thẳng.

Đầu tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân đoàn số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia đã tiếp quản phòng thủ khu vực Dobropillia, sau khi quân Nga tiến sâu khoảng 10 km vào lãnh thổ Ukraine. Tuy vậy, không phải toàn bộ các đơn vị của Quân đoàn 1 được điều chuyển, nhiều đơn vị vẫn giữ vị trí phòng thủ cũ.