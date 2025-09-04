Vụ máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu gặp sự cố: Nga lên tiếng

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AFP

Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/9 đã kịch liệt phủ nhận cáo buộc cho rằng Moscow tìm cách gây nhiễu hệ thống định vị GPS trên máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong chuyến công du của bà tới Bulgaria tuần trước.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đây là thông tin “hoàn toàn bịa đặt”, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục đối phó với cái mà bà mô tả là “mạng lưới dối trá của phương Tây” nhằm làm mất uy tín của Nga trên trường quốc tế.

Bà Zakharova cho rằng cáo buộc này chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) cũng như kết quả hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vừa diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc vào đầu tháng 9.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga dẫn dữ liệu từ trang Flightradar24 cho thấy máy bay của bà von der Leyen “luôn có tín hiệu GPS ổn định từ lúc cất cánh cho tới khi hạ cánh”.

Trước đó, Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov cũng khẳng định sự cố sẽ không bị điều tra, nhấn mạnh “đây không phải là mối đe dọa chiến tranh phức hợp (đối đầu trên mọi lĩnh vực, trong đó có cả chiến tranh thông tin) hay tấn công mạng”.

Từ năm 2024, một số quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic nhiều lần cáo buộc Nga gây nhiễu tín hiệu máy bay và tàu thuyền, coi đây là một phần của “chiến tranh phức hợp”. Moscow luôn phủ nhận các cáo buộc này.