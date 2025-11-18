Ukraine tung robot mặt đất 'vô hiệu hóa' lợi thế chiến trường của Nga

Thời tiết xấu kéo dài khiến các máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ, vốn là công cụ trinh sát và tấn công chủ lực của Ukraine, hầu như không thể hoạt động do tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.

Việc sử dụng các phương tiện mặt đất không người lái ở cả Nga và Ukraine tăng lên đều đặn trong năm 2025. (Nguồn: Getty Images)

Theo thông tin đăng tải trên kênh truyền thông của lữ đoàn, Nga đã cố tận dụng cơ hội này để áp sát phòng tuyến Ukraine, tin rằng UAV của đối phương sẽ "mù hoàn toàn". Tuy nhiên, Ukraine đã bất ngờ triển khai hệ thống robot mặt đất không người lái (UGV) để đảm nhiệm vai trò trinh sát thay thế, cho phép họ theo dõi diễn biến chiến trường ngay cả khi tầm nhìn bằng mắt thường gần như bằng không.

Lữ đoàn 93 cho biết robot UGV đã phát hiện lực lượng Nga đang di chuyển trong khu vực, trong đó có dấu hiệu xuất hiện phương tiện cơ giới bọc thép. Từ dữ liệu quan sát thu thập được, các đội tác chiến UAV của Ukraine ngay lập tức điều máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tiếp cận và tấn công chính xác vào mục tiêu. Đơn vị này cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh UGV phát hiện mục tiêu và nhiều UAV FPV lao thẳng vào phương tiện Nga cũng như thả lựu đạn xuống từng binh sĩ.

Sự kiện này cho thấy robot mặt đất đang nổi lên như một công cụ hỗ trợ chiến đấu quan trọng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mà UAV không thể hoạt động hiệu quả. Hệ thống UGV với nhiều kích thước và cấu hình khác nhau ngày càng được Ukraine triển khai cho các nhiệm vụ mà trước đây bộ binh buộc phải trực tiếp thực hiện.

Trong khi đó, sương mù dày đặc vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với lực lượng điều khiển UAV tại mặt trận Ukraine. Các phi công UAV thừa nhận rằng gần như chưa có giải pháp kỹ thuật đáng tin cậy để khắc phục ảnh hưởng của thời tiết xấu. Nhiều đơn vị buộc phải sử dụng pháo binh để ngăn chặn bước tiến của Nga trong điều kiện tầm nhìn kém, bất kể độ chính xác bị ảnh hưởng.

Những ngày gần đây, Nga đã gia tăng sức ép lên Pokrovsk và dần tiến sâu hơn vào khu vực bằng cách triển khai các nhóm nhỏ từ hai đến ba binh sĩ thay vì các đội hình lớn dễ bị phát hiện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Nga ở đây có quân số áp đảo, thậm chí gấp tám lần so với lực lượng phòng thủ Ukraine. Ông cảnh báo cường độ tấn công của Nga đang gia tăng đáng kể, trong khi điều kiện thời tiết lại đang "ủng hộ" phía tấn công.

Dù vậy, các đơn vị Ukraine cho biết trong cuối tuần vừa qua, Nga dường như đã giảm bớt các đợt tấn công cơ giới và quay trở lại chiến thuật xâm nhập bằng các nhóm nhỏ như trước đó. Các đội trinh sát UAV trong khu vực cũng ghi nhận xu hướng tương tự, khi số lượng binh sĩ Nga trong mỗi nhóm nhỏ hơn so với tuần trước.