Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công 285 tàu thuộc hạm đội bí mật của Nga

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công 285 tàu chiến hạm đội bí mật của Nga trong 10 tuần. Ảnh Pravda

Ông Brovdi cho biết Lực lượng Hệ thống Không người lái đã tấn công 215 tàu trong tháng 7, 54 tàu trong tháng 8 và thêm 16 tàu khác trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 9.

Ông lưu ý rằng chiến dịch này đã ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các hạm đội ngầm ở Biển Azov và eo biển Kerch, đồng thời gây gián đoạn đáng kể hoạt động này ở phía bắc và đông bắc Biển Đen. Brovdi cũng đăng tải một video mà ông cho rằng cho thấy Lực lượng Hệ thống Không người lái tấn công một tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật bị trừng phạt, đang được một máy bay trực thăng Nga hộ tống.

Ông nhấn mạnh rằng doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga được sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine.

"Hạm đội bí mật" (hay thường được truyền thông quốc tế gọi là Hạm đội bóng ma / Hạm đội bóng tối) của Nga là thuật ngữ chỉ mạng lưới hàng trăm tàu ​​chở dầu cũ, không rõ quyền sở hữu rõ ràng hoặc sử dụng cờ đăng ký quốc gia thay thế, được Nga huy động để tiếp tục xuất khẩu dầu ra thị trường toàn cầu.

Mạng lưới này ra đời và phát triển mạnh mẽ dưới áp lực trừng phạt tài chính, thương mại và giá dầu (60 USD/thùng) do nhóm G7, Liên minh châu Âu (EU) và Úc áp đặt sau xung đột tại Ukraine.