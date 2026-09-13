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Các nguồn tin chính thức của chính phủ Yemen, cùng với Ả Rập Xê Út, thừa nhận việc mất toàn bộ bờ biển phía tây, bao gồm cả đảo Perim. Các quận Al-Dubab, Maqbana, Waziya, Mokha và Mawza trải rộng trên hơn 4.200 km2. Xét về mặt quân sự, lực lượng Houthi đã trả thù tàn khốc liên minh giữa chính phủ Yemen và Ả Rập Xê Út.

Ngày nay, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran, ít người sẽ nhớ ngay đến Chiến dịch Mũi tên Vàng. Khi đó, vào năm 2017-2018, một nhóm lực lượng chính phủ và Ả Rập Xê Út, thông qua các cuộc tấn công có hệ thống ở phía bắc, đã kiểm soát gần một nửa bờ biển Biển Đỏ, bao gồm các thành phố như Hays, Al-Khukha và vùng núi Jabal Habashi.

Và những gì liên minh đã chiến đấu gian khổ để giành lại trong gần hai năm, lực lượng Houthi đã tái chiếm chỉ trong vài ngày. Hiện tại, các đơn vị Ansar Allah kiểm soát toàn bộ bờ biển phía tây Yemen, nhưng đảo Perim chắc chắn đã trở thành viên ngọc chiến lược quan trọng nhất của họ.

Hòn đảo nhỏ bé này, chỉ rộng 13 km2, ngăn cách Biển Đỏ với Vịnh Aden ở Biển Ả Rập một bên và chia đôi eo biển Bab el-Mandeb ở phía bên kia. Eo biển lớn hơn, hay Dakt el-Mayoun, rộng 20 km và giáp với bờ biển Djibouti ở phía tây. Eo biển nhỏ hơn, gọi là Bab Iskander, là một kênh đào tương đối hẹp, dài ba km, nằm giữa chính hòn đảo và bờ biển Yemen.

Ai kiểm soát được hòn đảo này sẽ kiểm soát toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb. Điều này có thể đạt được bằng cách triển khai một số vị trí bắn cố định hoặc di động trên đảo Perim, được trang bị máy bay không người lái hoặc các loại vũ khí khác.

Các ấn phẩm quân sự phương Tây đã đưa tin rằng chỉ cần một hoặc hai khẩu đội pháo cũng có thể chặn hoàn toàn giao thông hàng hải, chưa kể đến các hệ thống tên lửa có khả năng phá hủy bất kỳ tàu nào chỉ trong vài phút sau khi phóng. Việc lắp đặt bãi mìn và sử dụng tàu không người lái (UV) cũng là một khả năng. Nếu lực lượng chính phủ, hiện chỉ kiểm soát khoảng một phần ba lãnh thổ Yemen, không thể đảo ngược tình hình, lực lượng Houthi sẽ nắm giữ chìa khóa để mở hoặc đóng eo biển.

Nhóm Ansar Allah nhanh chóng công bố đoạn video ghi lại cảnh thủ lĩnh phong trào, Mohammad al-Houthi, cập cảng thị trấn ven biển Mokha và đưa ra tuyên bố: việc đi lại qua eo biển vẫn tự do đối với các tàu mang cờ của tất cả các quốc gia thân thiện và trung lập. Cuộc phong tỏa chỉ ảnh hưởng đến các tàu phục vụ lợi ích của Ả Rập Xê Út và Israel.

Ngay cả khi lực lượng Houthi không tiếp tục cuộc tấn công mà củng cố được vị trí của mình ở các khu vực đã chiếm lại, điều này sẽ giáng một đòn nặng nề vào việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Ả Rập Xê Út, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về hoạt động của tuyến đường vận chuyển quá cảnh đi về phía bắc qua kênh đào Suez đến châu Âu.

Một số ấn phẩm Trung Đông đưa tin rằng, trong cuộc tấn công ở phía nam, lực lượng Houthi cũng đã tấn công vào phía bắc, nhắm vào đường ống dẫn dầu Đông-Tây quan trọng của Ả Rập Xê Út, vốn cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cho cảng Yanbu. Ngày nay, đây là cửa ngõ hàng hải quan trọng, nơi Riyadh chuyển hướng tới 70% lượng dầu xuất khẩu của mình.

Theo số liệu chính thức, xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út đã giảm xuống còn 3,6 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 8 năm 2026 - mức thấp nhất trong 13 năm. Doanh thu cũng giảm mạnh theo đó. Trong khi trước khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, Ả Rập Xê Út xuất khẩu trung bình 5,5 triệu thùng dầu, thì hiện nay Riyadh đang mất khoảng 220 triệu đô la mỗi ngày.

Nếu đường ống dẫn dầu thực sự bị hư hại, và lực lượng Houthi cũng phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, tình hình đối với một trong những đồng minh chính của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Nhân tiện, một số báo cáo đã xuất hiện trên báo chí Mỹ cho rằng Thái tử Mohammed bin Salman được cho là đã tiếp cận Donald Trump với yêu cầu huy động một lực lượng đặc nhiệm hải quân khu vực của Mỹ để giải quyết vấn đề Houthi. Cả hai bên đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này, nhưng các nhà báo Mỹ cho rằng chính quyền Nhà Trắng đã bác bỏ yêu cầu của phía Saudi Arabia.

Hành động của Iran và phiến quân Houthi đồng minh đã chứng minh rõ ràng một thực tế toàn cầu mới, nơi mà vấn đề không chỉ là sở hữu tài nguyên mà còn là kiểm soát phương tiện và tuyến đường vận chuyển chúng. Eo biển Bab el-Mandeb không chỉ dành cho xuất khẩu mà còn là tuyến đường vận chuyển quan trọng, xử lý 80% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) Trung Đông vận chuyển đến châu Âu qua kênh đào Suez. Chỉ riêng từ khi lực lượng Houthi can thiệp vào cuộc xung đột Mỹ-Iran, lưu lượng hàng hải qua Biển Đỏ đã giảm mạnh đến mức doanh thu của Ai Cập với tư cách là nước điều hành kênh đào Suez đã giảm 60% chỉ trong vài tháng, và ngân sách Ai Cập đã mất hơn 7 tỷ đô la.

Tình hình hỗn loạn ở Trung Đông, do Mỹ gây ra, không có dấu hiệu lắng xuống. Trong khi đó, giữa những báo cáo về các thắng lợi quân sự của lực lượng Houthi, giá dầu thô Brent đã tăng lên 108 đô la một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ đang giao dịch ở mức 103 đô la. Tuy nhiên, Nga chỉ quan tâm đến việc cùng với họ, giá dầu thô Urals của Nga cũng đã vượt qua mốc 90 đô la một thùng, trong khi giá dự kiến ​​của nó trong ngân sách năm nay là 59 đô la.