Iran tuyên bố bắt 'tàu ngầm không người lái' Mỹ

"Lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã thu giữ một trong những tàu ngầm không người lái thông minh và hiện đại nhất của quân đội Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz, trong một chiến dịch tác chiến và tình báo phức tạp diễn ra rạng sáng nay", hải quân IRGC ngày 8/9 thông báo và cho biết sẽ công bố hình ảnh sau vài giờ nữa.

Theo lực lượng này, mẫu "tàu ngầm không người lái" trên được trang bị công nghệ mới nhất trong lĩnh vực phương tiện dưới mặt nước trên thế giới và được bàn giao cho quân đội Mỹ vào năm 2025.

Hải quân IRGC không nêu cụ thể đã thu giữ được mẫu nào, song hãng thông tấn Tasnim cho biết đó là dòng Dive-LD do hãng Anduril của Mỹ sản xuất.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa đưa ra bình luận.

Dive-LD được nhà sản xuất mô tả là phương tiện lặn tự hành (AUV) đường kính lớn, có chiều dài 5,8 m, đường kính 1,2 m. Phương tiện này được chế tạo để tiến hành nhiệm vụ dài ngày ở vùng biển sâu, hoạt động được liên tục trong 10 ngày và lặn xuống độ sâu tối đa 6.000 m.

AUV Dive-LD trong video giới thiệu của Anduril. Ảnh chụp màn hình

Thiết kế dạng mô-đun cho phép nó có thể nhanh chóng được cấu hình lại để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), chống thủy lôi, tác chiến chống ngầm, lập bản đồ đáy biển ở độ phân giải cao.

Một đặc điểm nổi bật của Dive-LD là phần vỏ bên ngoài được chế tạo bằng công nghệ in 3D, cho phép tùy chỉnh nhanh chóng với chi phí thấp.

Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là cơ hội để Iran sao chép công nghệ của phương tiện trên. Trong bối cảnh bị cấm vận kéo dài, Iran từ lâu đã ưu tiên tận dụng mọi cơ hội để sao chép công nghệ phương Tây bằng kỹ thuật đảo ngược.

Máy bay không người lái, thiết bị điện tử hay mảnh vỡ vũ khí dẫn đường chính xác mà nước này thu hồi thành công thường được khai thác triệt để, thúc đẩy các chương trình phát triển vũ khí nội địa.

Iran từng sao chép thành công hàng loạt khí tài hiện đại của Mỹ và đồng minh, trong đó có máy bay không người lái vũ trang MQ-9 Reaper và trinh sát cơ tàng hình RQ-170 Sentinel, tên lửa phòng không SM-2 và tên lửa chống tăng dẫn đường Spike.

Vật thể được cho là đầu đạn tên lửa AGM-158 JASSM tại tỉnh Kurdistan trong ảnh đăng hôm 7/7. Ảnh: X/AryJeayBackup