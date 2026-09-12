Tàu cá bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang neo đậu ở Huế

Chiều 12/9, lãnh đạo UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, khoảng 13h20 cùng ngày, địa phương nhận được tin báo về việc tàu cá TTH-30115-TS bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân đưa ngư lưới cụ lên bờ. Ảnh: Lãnh đạo UBND phường cung cấp.

Tàu cá dài 9m, do ông Hà Ngoảnh (SN 1985, trú tại Tổ dân phố Phú Tân) làm chủ. Ngay sau khi nhận tin, phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An và gia đình chủ tàu tiến hành trục vớt tài sản, ngư lưới cụ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết xấu nên hiện chưa thể trục vớt tàu cá. Phương tiện được neo buộc cố định để tránh bị trôi dạt. Khi thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ tổ chức trục vớt tàu.

Thiệt hại do vụ việc gây ra ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa lớn, gió mạnh, nước dâng và các nguy cơ thiên tai trên địa bàn.

Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ", không chủ quan, lơ là, bị động, bất ngờ.