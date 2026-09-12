Thiếu tá quân đội mất tích dưới sông khi cứu người đuối nước

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, vào trưa nay (12/9), một quân nhân đã dũng cảm cứu người đuối nước tại khu vực cầu Bo (thuộc địa phận phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh khiến nạn nhân và quân nhân bị dòng nước cuốn mất tích.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) điều khiển xe máy trên đường đi làm nhiệm vụ trở về đơn vị. Khi đi đến giữa cầu Bo, Thiếu tá Tùng và anh Đoàn Văn Tiến (trú tại tổ 3, phường Trần Hưng Đạo) phát hiện nam thanh niên Đ.V.L (SN 1996, trú thôn 11, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang giằng co với bà N - mẹ đẻ. Lúc này, bà N nói với mọi người, nghi con trai có ý định tự tử.

Lực lượng chức năng phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Tiến xuống xe, nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Anh L đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, trong lúc Thiếu tá quân đội quay lại lấy xe máy để chở L về thì nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Ngay khi phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng đã nhanh chóng cởi quân phục, tư trang nhảy theo để cứu người. Sau khi tiếp cận được nạn nhân đang chới với, do dòng nước chảy quá mạnh, cả hai đã bị cuốn đi và mất tích dưới lòng sông.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm tung tích Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên.

Hiện công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng thực hiện.