Liên hợp quốc thông qua áp đảo giải pháp hai nhà nước cho xung đột Palestine - Israel

Theo UN News và AP, Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài gần 80 năm giữa Israel - Palestine đã được thông qua hôm 12-9 với số phiếu áp đảo là 142 thuận - 10 chống và 12 phiếu trắng.

Israel đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, cùng với Mỹ, Argentina, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay và Tonga.

Tuyên bố New York về việc thành lập một Nhà nước Palestine không có Hamas tại Dải Gaza - Ảnh: UN NEWS

Tuyên bố New York là kết quả của một hội nghị quốc tế được tổ chức vào tháng 7 tại trụ sở LHQ, do Pháp và Ả Rập Saudi đồng tổ chức.

Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont nhắc lại rằng Tuyên bố New York “đặt ra một lộ trình duy nhất để thực hiện giải pháp Hai nhà nước”.

Điều này bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, trả tự do cho tất cả con tin bị giam giữ ở đó và thành lập một Nhà nước Palestine vừa khả thi vừa có chủ quyền.

Lộ trình này cũng kêu gọi giải trừ vũ khí của Hamas và loại tổ chức này khỏi quyền quản lý ở Dải Gaza, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập.

Tài liệu này cũng đề cập đến việc triển khai "phái bộ quốc tế ổn định tạm thời" theo nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm bảo vệ người dân, hỗ trợ tăng cường năng lực của Nhà nước Palestine và cung cấp "bảo đảm an ninh cho Palestine và Israel".

Nghị quyết này cũng đồng thời lên án cả Hamas và Israel về các hành động quân sự nhắm vào nhau, gây thương vong cho nhiều thường dân ở Israel và Dải Gaza.

Phản ứng của các bên

Ông Riyad Mansour, Đại sứ Palestine tại LHQ, cho biết sự ủng hộ đối với nghị quyết phản ánh “khát vọng của hầu như tất cả mọi người, của cộng đồng quốc tế, nhằm mở ra cánh cửa cho lựa chọn hòa bình”.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Israel Danny Danon cho biết: "Tuyên bố một chiều này sẽ không được ghi nhớ như một bước tiến tới hòa bình, mà chỉ là một cử chỉ rỗng tuếch làm suy yếu uy tín của Đại hội đồng này".

Trong khi đó, Hamas tuyên bố sẽ không đồng ý giải giáp trừ khi một nhà nước Palestine có chủ quyền được thành lập, theo The Guardian.

Cố vấn phái bộ Mỹ Morgan Ortagus gọi nghị quyết này là "món quà dành cho Hamas", chỉ trích điều này "sai lầm và không đúng lúc, làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao nghiêm túc nhằm chấm dứt xung đột".

Trước đó, Tổng thư ký LHQ António Guterres lưu ý rằng “vấn đề trung tâm đối với hòa bình Trung Đông là thực hiện giải pháp hai nhà nước, trong đó hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và dân chủ - Israel và Palestine - chung sống hòa bình và an ninh bên cạnh nhau”.