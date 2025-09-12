Israel thừa nhận không sát hại được bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của Hamas ở Qatar

Tang lễ được tổ chức ở Doha cho 6 người thiệt mạng do Israel không kích. Ảnh: Qatar TV.

Theo đánh giá mới nhất, hầu hết các mục tiêu trong chiến dịch đều không bị loại bỏ. Một nguồn tin an ninh Israel nói với Channel 12 rằng Tel Aviv vẫn hy vọng có thể loại bỏ được một hoặc hai lãnh đạo Hamas nhưng khả năng này ngày càng khó xảy ra.

Các bộ trưởng Israel cũng đã được thông báo rằng chiến dịch khó đạt được mục tiêu đề ra. Giới chức an ninh đang kiểm tra liệu nguyên nhân có phải do khối lượng thuốc nổ chưa đủ hay các lãnh đạo Hamas đã kịp di chuyển sang phần khác của tòa nhà trước khi bom rơi.

Mục tiêu là cuộc họp cấp cao của Hamas tại Doha

Vụ tấn công hôm 9/9 được tiến hành khi các lãnh đạo Hamas được cho là đang họp tại Doha, Qatar để bàn về đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin do Mỹ bảo trợ.

Cuộc họp này được cho có sự tham dự của nhiều nhân vật cấp cao Hamas như Khalil al-Hayya (lãnh đạo lực lượng Hamas ở Gaza), Zaher Jabarin (người đứng đầu Hamas ở Bờ Tây), Muhammad Darwish (lãnh đạo Hội đồng Shura của Hamas), Nizar Awadallah và Khaled Mashaal (lãnh đạo Hamas ở nước ngoài).

Hamas khẳng định không lãnh đạo nào bị sát hại, cho biết 5 thành viên cấp thấp hơn đã thiệt mạng, trong đó có Jihad Labad (chánh văn phòng của ông Khalil al-Hayya), Himam al-Hayya (con trai ông Khalil al-Hayya) cùng 3 người khác là Abdallah Abd al-Wahid, Muamen Hassouna và Ahmad Abd al-Malik – được mô tả là “trợ lý” hoặc vệ sĩ. Một sĩ quan an ninh Qatar cũng thiệt mạng.

Theo tờ Times of Israel, các lãnh đạo Hamas được cho là đang hết sức thận trọng. Không có bất kỳ ai xuất hiện tại lễ tang tổ chức cho 6 người thiệt mạng ở Doha hôm 11/9, kể cả ông Khalil al-Hayya – người có con trai tử vong

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp bàn về tình hình Dải Gaza vào ngày 10/8/2025. Ảnh: AFP.

Cũng trong ngày 11/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố hiếm hoi lên án vụ tấn công của Israel ở Qatar. Đáng chú ý, tuyên bố này có sự ủng hộ của toàn bộ 5 thành viên, bao gồm cả Mỹ.

Các nước cũng nhắc lại vai trò trung gian của Qatar, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để thả con tin và chấm dứt tình trạng bạo lực ở Gaza.

Trong phiên họp sau đó, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, cáo buộc Israel muốn phá hoại nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza và coi thường sinh mạng con tin. “Chúng tôi sẽ tiếp tục vai trò nhân đạo và ngoại giao để ngăn chặn đổ máu”, ông nói.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon bảo vệ quyết định không kích, cho rằng hành động này gửi đi thông điệp mạnh mẽ. “Không có nơi trú ẩn an toàn nào cho khủng bố – không ở Gaza, không ở Tehran, cũng không ở Doha. Chúng tôi sẽ hành động chống lại những kẻ cầm đầu khủng bố ở bất kỳ nơi nào chúng ẩn náu”, ông Danon nói.

Hiện Israel, Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada, Nhật Bản và một số quốc gia khác liệt Hamas vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngược lại, đa phần các quốc gia, cũng như nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo trong khu vực không coi Hamas là khủng bố, mà xem phong trào này như một lực lượng có vai trò trong vấn đề Palestine.