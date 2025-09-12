Hội đồng Bảo an chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào Qatar

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11/9. (Ảnh: Reuters)

Mỹ thường bảo vệ đồng minh Israel tại Liên Hợp Quốc. Do đó, việc Washington ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Bảo an, vốn chỉ có thể được thông qua bằng sự đồng thuận, đã phản ánh sự không hài lòng của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc tấn công mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh tiến hành.

Israel đã cố gắng loại bỏ các lãnh đạo chính trị của phong trào Hamas trong vụ không kích hôm 9/9 nhằm vào Qatar. Washington mô tả động thái này là một cuộc tấn công đơn phương không mang lại lợi ích cho Mỹ và Israel.

“Các thành viên Hội đồng Bảo an đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang căng thẳng và bày tỏ sự đoàn kết với Qatar. Họ khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar”, tuyên bố do Anh và Pháp soạn thảo nêu rõ.

“Hội đồng nhấn mạnh rằng việc thả con tin, bao gồm cả những người bị Hamas sát hại, chấm dứt chiến tranh và đau khổ ở Dải Gaza phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Cuộc tấn công của Israel đặc biệt nhạy cảm bởi Qatar đã tổ chức và làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Dải Gaza.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cáo buộc Israel cố gắng phá hoại cuộc đàm phán, nhưng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải.

“Việc tấn công lãnh thổ của chúng tôi trong khi chúng tôi đang bận rộn đàm phán đã phơi bày ý định của Israel. Họ đang cố gắng phá hoại triển vọng hòa bình. Họ đang cố gắng kéo dài nỗi thống khổ của người dân Palestine”, Thủ tướng Qatar nói. “Điều này cũng cho thấy những nhân vật cực đoan đang lãnh đạo Israel ngày nay không quan tâm đến các con tin. Đây không phải là ưu tiên hàng đầu của họ”.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Reuters)

Pakistan cũng đặt câu hỏi, liệu việc thả các con tin bị Hamas giam giữ có phải là ưu tiên của Israel hay không. “Rõ ràng là Israel đang quyết tâm dập tắt mọi khả năng hòa bình”, Đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc Asim Iftikhar Ahmad phát biểu trước Hội đồng Bảo an.

Đồng quan điểm, Algeria bày tỏ sự thất vọng vì tuyên bố của Hội đồng Bảo an không mạnh mẽ hơn. "Bạo lực sinh ra bạo lực. Sự miễn trừ sinh ra chiến tranh. Sự im lặng trong cộng đồng quốc tế, và ngay cả trong Hội đồng Bảo an, chỉ làm gia tăng hỗn loạn", Đại sứ Algeria tại Liên Hợp Quốc Amar Bendjama nói.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình, quyền Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Dorothy Shea cho biết: “Bất kỳ thành viên nào cũng không nên lợi dụng điều này để đặt câu hỏi về cam kết của Israel trong việc đưa con tin trở về nhà”.

Bà lặp lại tuyên bố của ông Trump về vụ tấn công, nói với hội đồng rằng các cuộc tấn công không thúc đẩy các mục tiêu của Mỹ hay Israel, nhưng - “bất chấp một số điều đáng tiếc, nó có thể đóng vai trò là cơ hội cho hòa bình”.

“Cuộc tấn công này gửi đi một thông điệp cần được lan tỏa khắp phòng họp này. Không có nơi ẩn náu nào cho khủng bố, dù ở Dải Gaza, Tehran hay Doha. Không có sự miễn trừ nào cho khủng bố”, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon phát biểu. “Chúng tôi sẽ hành động chống lại những kẻ cầm đầu khủng bố, dù chúng ẩn náu ở bất cứ nơi nào”.