Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Tổ CSGT Việt Yên, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của lái xe T.X.N. (SN 1977, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Hình ảnh tài xế lái xe đi ngược chiều. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, vào hồi 12h47 ngày 2/11/2026, tại đường Dương Quốc Cơ, tổ dân phố Dục Quang, phường Việt Yên, ông N. điều khiển xe ô tô con đi ngược chiều của đường một chiều.

Ngày 25/11/2026, tại buổi làm việc với lực lượng CSGT, sau khi xem lại video do người dân cung cấp, ông N. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lý giải về hành vi của mình, ông N. cho biết do nhìn thấy người quen đang di chuyển theo chiều ngược lại, nghĩ rằng đường buổi trưa vắng người nên đã điều khiển xe đi ngược chiều để đuổi kịp.

Tổ CSGT Việt Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi "Đi ngược chiều của đường một chiều". Với hành vi này, lái xe bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn. Những người tham gia giao thông đúng chiều khó có thể lường trước sự xuất hiện bất ngờ của một chiếc ô tô đi ngược chiều.

Đừng vì muốn gặp người quen sớm hơn vài phút mà khiến ai đó có thể mãi mãi không còn cơ hội trở về gặp người thân, Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo.