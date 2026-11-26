Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, giá trị khối lượng thực hiện Dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Căn cứ tiến độ thực tế của Dự án thành phần 3 và các công trình thuộc Dự án thành phần 4, ACV đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị ACV rà soát từng nội dung thay đổi để có căn cứ xử lý. Đối với vật tư, thiết bị thay đổi so với hợp đồng, bên cạnh kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cần rà soát về giá trị, giá thành.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương án khắc phục triệt để những tồn tại trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Phó Thủ tướng Thường trực giao ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng Dự án thành phần 3 và các gói thầu với tư cách là chủ đầu tư, đơn vị vận hành, khai thác theo quy định của pháp luật.

Đối với những vật tư, thiết bị còn vướng mắc, ACV phải chịu trách nhiệm đánh giá về chất lượng, tính hợp lý và sự phù hợp với yêu cầu của công trình.

Xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt, chạy thử

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu các đề xuất của ACV, chỉ đạo ACV hoàn thiện hồ sơ, lập danh mục cụ thể các nội dung vướng mắc và đề xuất phương án xử lý có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bộ Công an thông tin cho ACV và Bộ Xây dựng về những nội dung liên quan để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc của dự án.

Về tiến độ thực hiện dự án, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của Dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

Trước thực tế dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp.

Trước ngày 10/12/2026, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, an toàn và tiện ích của người sử dụng là những tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với một cảng hàng không quốc tế. ACV phải triển khai đồng bộ các hạng mục công trình, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về bảo vệ môi trường, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, an toàn công trình.