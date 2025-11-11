Báo Ukraine tiết lộ mối quan hệ gần gũi giữa ông Zelensky và doanh nhân mới bỏ trốn

Doanh nhân Ukraine Timur Mindich được cho là có mối liên hệ thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent.

Liên quan tới vụ án tham nhũng năng lượng

NABU xác nhận đang điều tra đường dây tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, có dính líu tới công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom. Nguồn tin cho biết đây chính là vụ án có liên quan tới ông Mindich. Giới chức cho rằng cuộc điều tra này là nguyên nhân khiến chính quyền của ông Zelensky từng tìm cách hạn chế quyền độc lập của NABU hồi tháng 7.

Từ đối tác làm phim đến bạn thân tổng thống

Sinh tại thành phố Dnipro, Mindich là nhà sản xuất phim và từng hợp tác với tài phiệt Ihor Kolomoisky – người có ảnh hưởng lớn trong giới tài chính Ukraine.

Hồi tháng 9, Mindich kỷ niệm sinh nhật ở Israel, trở lại Ukraine vào giữa tháng 10 và sau đó quay trở lại Israel, theo nguồn tin của tờ Ukrainska Pravda.

Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn tin cho biết, Mindich là bạn lâu năm của ông Zelensky, cùng sáng lập công ty Kvartal 95, nơi sản xuất các chương trình hài kịch giúp ông Zelensky nổi tiếng trước khi bước vào chính trường. Sau khi đắc cử tổng thống năm 2019, ông Zelensky chuyển nhượng cổ phần trong công ty cho các cộng sự.

Theo báo Ukraine, Mindich từng cung cấp xe bọc thép cho ông Zelensky sử dụng vào năm 2019. Cùng năm đó, Mindich ba lần đến văn phòng tổng thống và gặp Chánh văn phòng Andriy Yermak. Năm 2021, ông Zelensky tổ chức sinh nhật tại căn hộ của Mindich. Doanh nhân này được cho là từng tới dự tiệc sinh nhật của ông Yermak tại phủ tổng thống ở vùng Ivano-Frankivsk.

Ảnh hưởng chính trị ngày càng lớn

Theo tờ Ukrainska Pravda, Mindich được cho là người đã tiến cử Oleksiy Chernyshov, cựu Phó thủ tướng Ukraine, với ông Zelensky. Từ năm 2019, ông Chernyshov nắm nhiều chức vụ quan trọng như Thống đốc vùng thủ đô Kiev, Bộ trưởng và Tổng giám đốc tập đoàn năng lượng Naftogaz. Tuy nhiên, tháng 6/2025, ôn Chernyshov bị NABU khởi tố vì tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Ông Zelensky đã lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra tham nhũng do NABU khởi xướng. Ảnh: Văn Phòng tổng thống Ukraine.

Nguồn tin cũng cho biết nhiều quan chức cấp cao khác trong chính phủ Ukraine như Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko, Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrinchuk và quyền Bộ trưởng Nông nghiệp Vitaliy Koval đều “có mối liên hệ với Mindich”.

Nhiều dấu hiệu thao túng kinh tế

Theo truyền thông Ukraine, NABU đang điều tra các mối liên hệ giữa Mindich và hãng sản xuất máy bay không người lái Fire Point, dù công ty này phủ nhận. Ngoài ra, nghị sĩ đối lập Yaroslav Zheleznyak cáo buộc ông Mindich từng sở hữu cổ phần trong công ty kim cương Nga New Diamond Technology cho đến năm 2024, nghĩa là sau khi xung đột nổ ra.

NABU cũng được cho là đang xem xét vụ thất thoát 2 tỷ hryvnia (khoảng 48 triệu USD) tại nhà máy phân bón cảng Odessa, được cho là có liên quan đến Mindich.

Ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông và ngân hàng

Theo dự án điều tra Bihus.info, công ty Kinokit – do luật sư cũ của Mindich là Yulia Drozdova điều hành – đã ký hợp đồng trị giá hơn 350 triệu hryvnia (8,5 triệu USD) để sản xuất nội dung cho chương trình truyền hình quốc gia trong giai đoạn 2022–2024.

Ngoài ra, tờ Ukrainska Pravda cho biết Mindich còn có ảnh hưởng tới lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nhà nước Sense Bank, cũng như ngành năng lượng. Tháng 6 vừa qua, NABU bắt giữ người họ hàng tên Leonid Mindich, khi người này định trốn ra nước ngoài, với cáo buộc biển thủ 16 triệu USD từ công ty điện Kharkivoblenergo.