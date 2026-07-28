Lại xảy ra vụ nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra

Theo cảnh sát Toronto, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h45 (giờ địa phương). Do từng xảy ra một vụ nổ súng tại đây hôm 10-3, lực lượng cảnh sát đã bố trí chốt bảo vệ thường trực.

Một cảnh sát làm nhiệm vụ nghe thấy nhiều tiếng súng và phát hiện một xe sedan màu trắng không gắn biển kiểm soát rời khỏi hiện trường với tốc độ cao.

Chiếc xe tình nghi

Cảnh sát đã truy đuổi phương tiện này, song phải chấm dứt cuộc rượt đuổi gần một tuyến cao tốc lớn do lo ngại mất an toàn khi chiếc xe chạy quá tốc độ và không có sự hỗ trợ từ trực thăng.

Vụ nổ súng làm hư hại mặt tiền của tòa nhà lãnh sự quán nhưng không gây thương vong.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ nổ súng ngày 10-3 và cho rằng đây là một vụ tấn công theo hình thức "thuê nổ súng", với sự tham gia của các đối tượng trẻ tuổi.

Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết hiện còn quá sớm để xác định động cơ của vụ việc mới cũng như liệu hai vụ nổ súng có liên quan đến nhau hay không.

Cảnh sát Toronto cũng đang điều tra một loạt vụ việc bị nghi xuất phát từ động cơ thù hận xảy ra cuối tuần qua.

Hai cơ sở thuộc một chuỗi tiệm bánh do người Do Thái sở hữu đã bị tấn công, trong đó một địa điểm bị bắn nhiều phát súng, còn địa điểm kia bị đập vỡ cửa kính. Không có thương vong trong các vụ việc này.