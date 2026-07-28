Houthi tuyên bố tập kích hạ tầng dầu mỏ của Arab Saudi

Reuters tối 27/7 (giờ địa phương) dẫn lời phát ngôn viên Yahya Saree của Houthi tuyên bố lực lượng này đã sử dụng máy bay không người lái tập kích "các vị trí trọng yếu trong mạng lưới cung cấp và vận chuyển dầu thô từ miền Đông Arab Saudi đến thành phố Yanbu" bên bờ Biển Đỏ nhằm "đáp trả việc máy bay không người lái (UAV) của Arab Saudi xâm nhập không phận Yemen".

Ảnh vệ tinh của Copernicus Sentinel cho thấy khói đen bốc lên từ khu vực Abqaiq của Arab Saudi.

Houthi chưa công bố thiệt hại của đòn tập kích. Hình ảnh vệ tinh của Copernicus Sentinel do Reuters đăng tải cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một cơ sở dầu mỏ lớn ở khu vực Abqaiq của Arab Saudi, dường như do trúng hỏa lực.

Bộ Quốc phòng Arab Saudi cùng ngày xác nhận các hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn một số UAV đang nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở Tỉnh Đông và thủ đô Riyadh. Tuy nhiên, tướng Turki Al-Maliki, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arab Saudi, cho biết các UAV này được phóng đi từ Iraq và không đề cập đến Houthi.

Arab Saudi kêu gọi giới chức Iraq thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tránh việc lãnh thổ nước này "trở thành bàn đạp phát động tấn công". Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi sau đó đã ra lệnh điều tra vụ việc.

Yanbu là thành phố cảng giáp Biển Đỏ, nằm ở phía Tây Arab Saudi. Đây là cửa ngõ để Arab Saudi xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường toàn cầu, tạm thay thế các cảng ở phía Đông gần eo biển Hormuz, vốn đang bị phong tỏa trong xung đột giữa Iran và Mỹ.

Theo hãng dữ liệu thương mại Kpler, Arab Saudi đã xuất khẩu khoảng 4,1 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6/2026 qua cảng Yanbu, tương đương khoảng 64% lượng dầu nước này từng xuất khẩu qua eo biển Hormuz trước khi xung đột Iran - Mỹ bùng phát. Dầu mỏ từ phía Đông Arab Saudi được vận chuyển tới cảng Yanbu chủ yếu thông qua tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

Vị trí tuyến đường ống Đông-Tây của Arab Saudi. Đồ họa: FT

Giới quan sát cho biết việc Houthi tăng cường tấn công Arab Saudi có thể khiến xung đột quy mô lớn giữa hai bên tái bùng phát, đồng thời đẩy căng thẳng trên Biển Đỏ leo thang. Houthi hiện kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen ven Biển Đỏ.

Yemen trên thực tế vẫn đang trong tình trạng nội chiến sau khi Houthi năm 2014 mở các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ được Arab Saudi hậu thuẫn. Năm 2015, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu phát động chiến dịch can thiệp chống Houthi tại Yemen.

Cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đẩy Yemen vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Hầu hết các cuộc giao tranh lớn chấm dứt sau lệnh đình chiến đạt được vào năm 2022. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã sụp đổ sau khi Houthi hôm 13/7 tập kích một sân bay ở Arab Saudi. Tuần trước, Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi để đáp trả việc Riyadh phong tỏa "các cảng và sân bay" do lực lượng này kiểm soát.