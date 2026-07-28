Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: CX

Tại kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, trước đó đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thực hiện giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Tâm, để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đã tín nhiệm bầu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Tâm, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước đó ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: CX

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (sinh 1981), quê quán phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào (nay là phường Đường Hào), tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Tâm gắn liền với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ (nay là Bộ Tài chính). Cụ thể, từ tháng 8/2003 đến tháng 5/2004, cán bộ hợp đồng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công chức tập sự Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân vào tháng 6/2004.

Các đại biểu tham dự bảo phiếu. Ảnh: CX

Từ tháng 9/2004 đến tháng 7/2009, ông Tâm là chuyên viên Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Tháng 8/2009, ông Tâm giữ vị trí Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân cho đến tháng 11/2009.

Tháng 3/2011 đến tháng 4/2019 là Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, sau đó ông giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan.

Giai đoạn từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. Sau đó là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm. Ảnh: NĐ

Ngày 17/10/2024, ông Tâm được giao trọng trách là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đến tháng 3/2025, được giao đảm nhận là Thứ trưởng Bộ Tài chính; tháng 7/2026, được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.