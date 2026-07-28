Xe ben tông sập cửa hàng kính mắt giữa đêm, gia đình 4 người thoát chết trong gang tấc

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TĐ

Sáng 28/7, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 27/7, xe ben biển kiểm soát 50H-351.xx do nam tài xế điều khiển chạy trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức.

Khi vừa qua giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 50 m, xe bất ngờ mất lái, tông văng hơn 20 m dải phân cách thép. Phương tiện này tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, leo lên vỉa hè rồi đâm sập hoàn toàn cửa hàng kinh doanh kính mắt bên đường.

“Lúc đó đường vắng, tôi nghe tiếng va chạm chát chúa, bụi tung mù mịt. Chạy sang thì thấy đầu xe ben đã húc chui tọt vào bên trong tiệm. Nghe tiếng trẻ con hoảng loạn kêu cứu, tôi hô hoán mọi người dỡ tấm sắt cản đường để hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài”, một người dân sống đối diện hiện trường kể lại.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Đào Quân (45 tuổi, chủ cửa hàng) cùng vợ và hai con nhỏ đang ngủ bên trong. Gia đình vừa đóng cửa nghỉ ngơi được khoảng 10 phút thì tai họa ập đến.

Anh Quân cho biết hai con trai nằm phía ngoài gần cửa, còn hai vợ chồng anh ngủ ở phía trong. Khi tiếng động chát chúa vang lên, cabin xe ben đã chui tọt vào nhà, ép chặt hai vợ chồng áp sát vào tường.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hàng xóm, cả 4 thành viên trong gia đình được giải cứu ra ngoài an toàn. Các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện trong tình trạng tinh thần còn hoảng loạn.

Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý vấn đề bồi thường thiệt hại.

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Chinh Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn] - 28/07/2026 09:09 AM (GMT+7)